Врач-акушер рассказал, почему Мэрлин Монро так и не стала матерью

Врач Лордкипанидзе обнаружил признаки бесплодия на рентгене Мэрлин Монро

Международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья, кандидат медицинских наук, врач‑акушер‑гинеколог Борис Лордкипанидзе проанализировал рентгеновские снимки Мэрлин Монро и сделал выводы о репродуктивном здоровье актрисы. Слова эксперта цитирует Life.ru.





К 100‑летнему юбилею звезды аукционный дом Julien’s Auctions представил ее медицинские снимки, в том числе рентген грудной клетки и органов малого таза. На снимках заметны шарики следы контрастного вещества, использованного при диагностике. Как утверждает специалист, их наличие указывает на непроходимость маточных труб.



«Скорее всего, здесь речь идет о трубном факторе бесплодия. Я предположу, что естественное зачатие с прогностической точки зрения маловероятно, потому что трубы деформированы», — подчеркнул Лордкипанидзе.