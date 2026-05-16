Врач-акушер рассказал, почему Мэрлин Монро так и не стала матерью
Врач Лордкипанидзе обнаружил признаки бесплодия на рентгене Мэрлин Монро
Международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья, кандидат медицинских наук, врач‑акушер‑гинеколог Борис Лордкипанидзе проанализировал рентгеновские снимки Мэрлин Монро и сделал выводы о репродуктивном здоровье актрисы. Слова эксперта цитирует Life.ru.
К 100‑летнему юбилею звезды аукционный дом Julien’s Auctions представил ее медицинские снимки, в том числе рентген грудной клетки и органов малого таза. На снимках заметны шарики следы контрастного вещества, использованного при диагностике. Как утверждает специалист, их наличие указывает на непроходимость маточных труб.
«Скорее всего, здесь речь идет о трубном факторе бесплодия. Я предположу, что естественное зачатие с прогностической точки зрения маловероятно, потому что трубы деформированы», — подчеркнул Лордкипанидзе.По его словам, состояние репродуктивной системы Мэрилин Монро нельзя назвать полностью здоровым. В 1950‑х годах, когда сделали снимки, эффективные методы коррекции такой проблемы отсутствовали. Сегодня ситуация была бы принципиально иной, так как современные вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) позволили бы решить проблему и дали бы возможность артистке зачать ребенка, заявил врач.