«Плюньте и не участвуйте»: Маркетолог объяснил страх переплатить за новогодние подарки
Маркетолог Березин: новогодний ажиотаж можно считать искусственным
Многие покупатели опасаются, что, купив подарок в ноябре, в декабре они увидят его дешевле и испытают разочарование. Как к этому относиться психологически и финансово?
Президент Гильдии маркетологов Игорь Березин в беседе с «Радио 1» заявил, что новогодний ажиотаж можно считать искусственным.
«Ключевой принцип: если вы чего-то боитесь или в чем-то сомневаетесь — плюньте и не участвуйте», — посоветовал он.
По словам эксперта, этот совет адресован прежде всего тревожным покупателям.
«Вся молодёжь намного лучше меня и всех экспертов умеет перепроверять, сравнивать и так далее. А тревожные люди часто боятся, сомневаются, потом испытывают чувство тяжести. Бросьте это. Идите в кино, спокойно живите», — сказал он.
Эксперт дал практический алгоритм подготовки: подготовить список тех, с кем встретитесь и тех, с кем хотели бы, а дальше «прикинуть» бюджет на подарки.