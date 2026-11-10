«Плюньте и не участвуйте»: Маркетолог объяснил страх переплатить за новогодние подарки

10 ноября 2026, 18:51

Маркетолог Березин: новогодний ажиотаж можно считать искусственным

Фото: iStock/gpointstudio

Многие покупатели опасаются, что, купив подарок в ноябре, в декабре они увидят его дешевле и испытают разочарование. Как к этому относиться психологически и финансово?





Президент Гильдии маркетологов Игорь Березин в беседе с «Радио 1» заявил, что новогодний ажиотаж можно считать искусственным.





«Ключевой принцип: если вы чего-то боитесь или в чем-то сомневаетесь — плюньте и не участвуйте», — посоветовал он.

«Вся молодёжь намного лучше меня и всех экспертов умеет перепроверять, сравнивать и так далее. А тревожные люди часто боятся, сомневаются, потом испытывают чувство тяжести. Бросьте это. Идите в кино, спокойно живите», — сказал он.