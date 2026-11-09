Россиянам рассказали, стоит ли покупать новогодние подарки заранее

09 ноября 2026, 18:31

Маркетолог Березин: подарок на Новый год заранее покупается при двух условиях

Фото: iStock/Bohdan Bevz

Праздничная лихорадка стартовала за два месяца до Нового года, но спешить с покупками стоит не всегда. Какие подарки можно закрывать уже в ноябре, а что спокойно дождётся декабря — и почему «заблаговременность» не должна превращаться в покупку ради галочки?





Президент Гильдии маркетологов Игорь Березин в беседе с «Радио 1» сформулировал критерии разумной заблаговременной покупки — долговечность.





«То есть товар или продукт, который вы покупаете заранее к Новому году, должен точно пережить январь, а лучше, чтобы и в феврале остался жив на всякий случай», — сказал он.

«Важно не остаться с каким-то сильно персонализированным подарком. Если это дорогие конфеты, то они не подойдут тем, у кого проблемы с сахаром. Или если вы думаете подарить кому-то удочку, то, наверное, надо убедиться, что этот человек вообще любит подобные развлечения», — подчеркнул Березин.