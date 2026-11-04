Продюсер раскрыл, сколько заработают звезды на Новый год

04 ноября 2026, 11:51

Продюсер Дворцов: Лепс получит до 40 млн рублей за новогоднее шоу

Григорий Лепс (Фото: Телеграм/gvleps_official)

Самым высокооплачиваемым отечественным артистом на Новый год остается Григорий Лепс — за один концерт он может заработать до 40 млн рублей. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова.