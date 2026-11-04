Продюсер раскрыл, сколько заработают звезды на Новый год
Самым высокооплачиваемым отечественным артистом на Новый год остается Григорий Лепс — за один концерт он может заработать до 40 млн рублей. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова.
Надежда Кадышева занимает второе место с гонораром в 35 млн рублей. А лидером по числу новогодних выступлений стала Татьяна Буланова: она получает по 5-6 млн рублей за одно шоу.
Филипп Киркоров и Полина Гагарина также входят в число самых «дорогих» звезд. Первый выступит в концертном зале «Барвиха» на Рублевке примерно за 20 млн рублей, вторая — в ресторане «Турандот» на Тверском бульваре вместе с Дмитрием Маликовым. Владимир Пресняков заработает в «Барвихе» около 15 млн рублей, Сергей Лазарев — 20 млн рублей в отеле «Хаятт Ридженси Петровский Парк».
Алексей Чумаков получит от 4 до 5 млн рублей за концерт в банкетном зале «Вилла Барвиха 135». Гонорар Вани Дмитриенко оценивается в 25 млн рублей, группы «Комбинация» — от 1 млн рублей, «Короля и Шута» — от 2 млн рублей, Кати Лель — 2-3 млн рублей, Шуры — от 4 млн рублей. При этом звезд 90-х, таких как Алиса Мон, Лика Стар и Лариса Черникова, приглашают реже.
Певца Shaman (Ясрослава Дронова) продюсер назвал не самым желанным артистом для новогоднего застолья из-за неподходящего репертуара.
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