Психолог назвала лучшие подарки для примирения с женой после ссоры
Психолог Перелыгина: помириться с супругой помогут романтический ужин и цветы
Психолог-сексолог Елена Перелыгина рассказала, что мужчине помогут помириться с супругой после ссоры романтический ужин, любимые цветы и приятные слова.
В беседе с изданием «Абзац» специалист отметила, что для восстановления отношений необязательно тратить большие суммы.
«Если нет больших средств, то приятные слова, романтический подход, может быть, вечером приготовить ужин — уже будет неплохо. Если не букет цветов, то просто цветок из тех, что любит его дама. Главное — не скупиться. Если действительно хочешь примирения, то нужно подняться с дивана и что-то предпринять ради своей женщины», — пояснила Перелыгина.Психолог подчеркнула, что при выборе подарка необходимо учитывать характер и предпочтения супруги. По её мнению, романтическое путешествие или красивое бельё могут создать подходящее настроение, а практичные вещи подойдут женщинам, которые предпочитают полезные подарки. При этом даже дорогой презент не гарантирует примирения, если он не соответствует желаниям партнёрши.