ПМЭФ-2025: когда пройдет, основные темы и участники форума

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Вскоре в Санкт-Петербурге пройдет XXVIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — ключевое событие для мировой экономики, объединяющее лидеров бизнеса, политики и экспертов из более чем 90 стран. В этом году главная тема — «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Какие вопросы обсудят участники и что войдет в деловую программу, расскажет «Радио 1».



Что такое Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)?

ПМЭФ — ключевая площадка для российского и международного бизнеса, где обсуждаются глобальные экономические тренды, укрепляются деловые связи и формируются стратегии развития. Форум проводится с 1997 года и ежегодно собирает ведущих политиков, предпринимателей и экспертов со всего мира.

Дата и место проведения ПМЭФ-2025

XXVIII Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня 2025 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» (Санкт-Петербург).

Главная тема ПМЭФ-2025

В 2025 году форум посвящен теме: «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Она отражает трансформацию глобальной экономики, где формируются новые центры влияния, а международное сотрудничество строится на принципах доверия и взаимной выгоды. В дискуссиях примут участие более 600 спикеров.

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Деловая программа ПМЭФ-2025

Программа включает 150 мероприятий, охватывающих ключевые направления мировой и российской экономики. Основные треки:
  1. «Мировая экономика: новая платформа глобального роста» – укрепление многополярности, реформа международных институтов, развитие торговых связей.
  2. «Российская экономика: новое качество роста» – промышленный суверенитет, поддержка малого бизнеса, национальные финансовые инструменты.
  3. «Человек в новом мире» – человеческий капитал, цифровизация госуслуг, образование и здравоохранение.
  4. «Среда для жизни» – экология, «зелёная» энергетика, устойчивое развитие.
  5. «Технологии: стремление к лидерству» – ИИ, биотехнологии, квантовые разработки, импортонезависимость.

Дополнительные мероприятия

  • Форумы ШОС, ЕАЭС и БРИКС
  • Форум малого и среднего бизнеса
  • Креативные индустрии
  • Лекарственная безопасность
  • Генеральная ассамблея ОАНА

Молодёжная повестка

В рамках ПМЭФ-2025 пройдет Международный молодёжный экономический форум «День будущего» при поддержке Friends for Leadership (при ЭКОСОС ООН). Участниками станут молодые лидеры из 100+ стран.

Участники ПМЭФ-2025

На форум подтвердили участие представители 92 стран, включая государства Азии, Африки и Латинской Америки. Страна-гость — Королевство Бахрейн. Организаторы также обсуждают проведение круглого стола с Американской торговой палатой для укрепления делового диалога.
Анастасия Хохлова

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