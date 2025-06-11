11 июня 2025, 12:23

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Вскоре в Санкт-Петербурге пройдет XXVIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — ключевое событие для мировой экономики, объединяющее лидеров бизнеса, политики и экспертов из более чем 90 стран. В этом году главная тема — «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Какие вопросы обсудят участники и что войдет в деловую программу, расскажет «Радио 1».





Содержание Что такое Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)? Дата и место проведения ПМЭФ-2025 Главная тема ПМЭФ-2025 Деловая программа ПМЭФ-2025 Дополнительные мероприятия Молодёжная повестка Участники ПМЭФ-2025



Что такое Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)?

Дата и место проведения ПМЭФ-2025

Главная тема ПМЭФ-2025

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков



Деловая программа ПМЭФ-2025

«Мировая экономика: новая платформа глобального роста» – укрепление многополярности, реформа международных институтов, развитие торговых связей. «Российская экономика: новое качество роста» – промышленный суверенитет, поддержка малого бизнеса, национальные финансовые инструменты. «Человек в новом мире» – человеческий капитал, цифровизация госуслуг, образование и здравоохранение. «Среда для жизни» – экология, «зелёная» энергетика, устойчивое развитие. «Технологии: стремление к лидерству» – ИИ, биотехнологии, квантовые разработки, импортонезависимость.

Дополнительные мероприятия

Форумы ШОС, ЕАЭС и БРИКС

Форум малого и среднего бизнеса

Креативные индустрии

Лекарственная безопасность

Генеральная ассамблея ОАНА

Молодёжная повестка

Участники ПМЭФ-2025

