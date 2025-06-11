ПМЭФ-2025: когда пройдет, основные темы и участники форума
Вскоре в Санкт-Петербурге пройдет XXVIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — ключевое событие для мировой экономики, объединяющее лидеров бизнеса, политики и экспертов из более чем 90 стран. В этом году главная тема — «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Какие вопросы обсудят участники и что войдет в деловую программу, расскажет «Радио 1».
Что такое Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)?ПМЭФ — ключевая площадка для российского и международного бизнеса, где обсуждаются глобальные экономические тренды, укрепляются деловые связи и формируются стратегии развития. Форум проводится с 1997 года и ежегодно собирает ведущих политиков, предпринимателей и экспертов со всего мира.
Дата и место проведения ПМЭФ-2025XXVIII Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня 2025 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» (Санкт-Петербург).
Главная тема ПМЭФ-2025В 2025 году форум посвящен теме: «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Она отражает трансформацию глобальной экономики, где формируются новые центры влияния, а международное сотрудничество строится на принципах доверия и взаимной выгоды. В дискуссиях примут участие более 600 спикеров.
Деловая программа ПМЭФ-2025Программа включает 150 мероприятий, охватывающих ключевые направления мировой и российской экономики. Основные треки:
- «Мировая экономика: новая платформа глобального роста» – укрепление многополярности, реформа международных институтов, развитие торговых связей.
- «Российская экономика: новое качество роста» – промышленный суверенитет, поддержка малого бизнеса, национальные финансовые инструменты.
- «Человек в новом мире» – человеческий капитал, цифровизация госуслуг, образование и здравоохранение.
- «Среда для жизни» – экология, «зелёная» энергетика, устойчивое развитие.
- «Технологии: стремление к лидерству» – ИИ, биотехнологии, квантовые разработки, импортонезависимость.
Дополнительные мероприятия
- Форумы ШОС, ЕАЭС и БРИКС
- Форум малого и среднего бизнеса
- Креативные индустрии
- Лекарственная безопасность
- Генеральная ассамблея ОАНА