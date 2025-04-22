Стоимость самого дорого номера в отеле на ПМЭФ превышает 1 млн рублей за ночь

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Одна ночь для участников Петербургского международного экономического форума в самом дорогом номере в гостиницах от Росконгресса превышает один миллион рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
В агентстве пишут, что самое дешевое проживание в номере будет стоить участникам 8,9 тысячи рублей за ночь. Самое дорогое составит 1,114 миллиона.
За эту цену участнику ПМЭФ предоставят жилплощадь от 106 квадратных метров. К тому же в номере находится джакузи, гидромассажный душ и весь пакет услуг для люксов.
Петербургский экономический форум 2026 года пройдет 18-21 июня.
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За эту цену участнику ПМЭФ предоставят жилплощадь от 106 квадратных метров. К тому же в номере находится джакузи, гидромассажный душ и весь пакет услуг для люксов.
Петербургский экономический форум 2026 года пройдет 18-21 июня.
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Иван Мусатов