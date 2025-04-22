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Стоимость самого дорого номера в отеле на ПМЭФ превышает 1 млн рублей за ночь

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Одна ночь для участников Петербургского международного экономического форума в самом дорогом номере в гостиницах от Росконгресса превышает один миллион рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
В агентстве пишут, что самое дешевое проживание в номере будет стоить участникам 8,9 тысячи рублей за ночь. Самое дорогое составит 1,114 миллиона.

За эту цену участнику ПМЭФ предоставят жилплощадь от 106 квадратных метров. К тому же в номере находится джакузи, гидромассажный душ и весь пакет услуг для люксов.

Петербургский экономический форум 2026 года пройдет 18-21 июня.

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В РФ ограничат прием на платное обучение в вузы
«Известия»: с 2026 года могут ограничить прием на платное обучение в вузы
22 апреля 2025, 02:12

Фото: iStock/ANGHI

С 1 сентября 2026 года в России могут ограничить прием на платное обучение в вузы. Данный законопроект Госдума планирует принять в мае в первом чтении.
По информации «Известий», соответствующая инициатива разработана по поручению президента РФ Владимира Путина. Все из-за слишком большого платного набора на специальности, которые не пользуются спросом в сферах экономики и рынка труда. Законопроект уже положительно приняли в комитетах по просвещению, развитию гражданского общества и по охране здоровья. Вузы также благоприятно отреагировали на инициативу.

Прежде всего законопроект будет направлен на государственные учреждения. Дело в том, что эти вузы создали множество филиалов в различных регионах, где качество образования находится на недостаточном уровне.

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Свыше двух тысяч пользователей сообщили о сбоях в работе Telegram
22 апреля 2025, 00:51

Фото: iStock/Penderev

Свыше двух тысяч пользователей сообщили о сбоях в работе Telegram. Об этом сообщает ресурс для отслеживания сбоев в интернете Downdetector.
На момент 23:45 по московскому времени зафиксировано почти 2,2 тысячи жалоб о сбоях в работе мессенджера. Чаще всего пользователи отмечают плохую работу мобильного приложения, сайта и оповещений.

Наибольшее количество жалоб поступило из Нижегородской области, Республики Татарстан, Самарской области, Тверской области и Ульяновской области.

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В Дубае российские туристы засняли пролет огненного шара в небе
21 апреля 2025, 23:40

Фото: iStock/Jacob Powers

Российские туристы засняли, как в небе над Дубаем пролетел неопознанный огненный шар. Видеозапись опубликовал telegram-канал Shot.
«В небе увидели яркий свет, как будто падает звезда. След был долгим, около 30–40 секунд. А затем он резко пропал», — рассказывают туристы.

Неизвестный объект засняли во время ужина в отеле Le Royal Méridien Beach Resort & SPA. При этом никаких взрывов или других звуков от пролета шара не было. Вероятнее всего, россиянам удалось запечатлеть сгорание метеора в земной атмосфере.

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«Удар по карману граждан»: Путин раскритиковал запоздалую индексацию тарифов ЖКХ
Путин назвал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ ударом по карману граждан
21 апреля 2025, 21:42

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин раскритиковал несвоевременную индексацию тарифов ЖКХ, назвав ее неоправданным ударом по карманам граждан. Об этом он заявил на встрече с руководителями муниципальных образований субъектов РФ.
По словам российского лидера, если задержать индексацию коммунальных тарифов , то уже через год-два провести ее без федеральных субсидий становится практически невозможно.
«Стоит только задержать своевременную индексацию тарифов, потом все: до свидания. Потом принятие решения по вопросу об индексации через год, через два, через три кажется совершено невозможным без федеральных субсидии, потому что такие удары по карману граждан ничем не оправданы», — подчеркнул президент.
Ранее ​стало известно, что Путин утвердил решение о действительности заключения призывной комиссии в течение ​года. Теперь, если ​срочник не ​попал в армию в текущий призыв, он ​может быть призван в течение года без повторного прохождения комиссии.

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После борьбы со страшной болезнью скончалась Кристина Рахимова
Блогер Рахимова скончалась после борьбы с саркомой Юинга правой почки
21 апреля 2025, 21:33

Кристина Рахимова (Фото: Instagram* @_rakhimovakristina)

Популярная блогер Кристина Рахимова скончалась в возрасте 26 лет. Об этом сообщил ее муж Санжар. Девушка боролась с редким видом рака — саркомой Юинга правой почки.
«Покойся с миром любимая. В 16:36 твое прекрасное сердце остановилось. Но для нас оно будет биться до конца, как и ты. Как ты и говорила, дорогая. Для всех ты осталась источником энергии, любви и счастья», — написал он в социальных сетях.
Мужчина попросил подписчиков не расспрашивать его о случившемся, пообещав рассказать обо всем «как только станет легче».

О своем заболевании девушка узнала сразу же после свадьбы. В феврале она рассказывала поклонникам о своих переживаниях из-за болезни. Ощущения после химиотерапии Рахимова сравнивала с гриппом без температуры, жаловалась на тошноту, боли в костях и желудке. Поначалу ей помогал морфин, но вскоре дозу пришлось снизить.
«Ходить очень тяжело. Даже в туалет сама хожу через раз — такое ощущение, будто тело ломается. Сегодня у мужа и папы была встреча с врачом», — писала блогер.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
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