Дети из Курской области посетили Петербург

10 июня 2025, 10:38

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Дети из Курской области приехали в Санкт-Петербург, где для них организовали различные экскурсии, прогулки и другие развлекательные мероприятия. Об этом сообщает «Петербургский дневник».





В Петербург дети приехали благодаря члену Общественной палаты Санкт-Петербурга Валерии Соколовой. Они уже посетили музей Пушкина, побывали на колокольне Смольного собора и сходили на представление в цирк. Далее в программе у маленьких курян экскурсии в Академию талантов, Исаакиевский собор и Петергоф. А 12 июня они посетят Эрмитаж.





«Диме Орехову около десяти лет. Он родился в селе Махновка Суджанского района. 8 августа 2024 года ребенок был вынужден покинуть родной дом вместе с мамой, сестрой и бабушкой. Вскоре дом Димы оказался разрушен украинскими солдатами практически до основания. Поэтому сейчас он живет вместе со своей семьей в пункте временного размещения "Олимпиец"», — приводит «Петербургский дневник» историю одного приехавшего ребенка.