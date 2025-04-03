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Американские компании намерены принять участие в ПМЭФ-2025

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Некоторые компании из США планируют участвовать в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), уже получены заявки, сообщил фонд «Росконгресс».
Как пишет РИА Новости со ссылкой на фонд, советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков обсудил на встрече с президентом и главным исполнительным директором Американской торговой палаты в РФ Робертом Эйджи перспективы партнёрства России и Соединённых Штатов, в том числе участие американских компаний в ПМЭФ.

Также сообщается, что Американская торговая палата в РФ намерена участвовать в деловой программе форума, рассматривается возможность организации круглого стола.

Петербургский международный экономический форум в этом году проведут с 18 по 21 июня.

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#торговля
#экономика
В квартире родителей бывшего главы ФБК** Волкова* проводится обыск
03 апреля 2025, 10:49

Леонид Волков* (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

В квартире родителей бывшего руководителя «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)** Леонида Волкова* проводится обыск из-за подозрений в пожертвованиях ФБК**, пишет телеграм-канал Baza.
По словам Волкова, в квартире, находящейся в Екатеринбурге, изымают технику, а родителей отвезут на следственные действия.

Ранее сообщалось, что отец Леонида Волкова* Михаил задержан, его подозревают в финансировании ФБК**. Позже сам Волков опроверг эту информацию.

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* признан иноагентом.
** — организация признана экстремистской и запрещена в России.
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#иноагенты
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Генпрокуратура признала нежелательной в РФ работу Фонда Элтона Джона
03 апреля 2025, 08:51

Фото: iStock/koromelena

Генпрокуратура РФ признала нежелательной в стране работу Фонда Элтона Джона Elton John Aids Foundation. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Данные организации должны поддерживать общественные объединения по профилактике и борьбе со СПИДом, а также преодолевать дискриминацию в отношении ВИЧ-инфицированных и лиц с нетрадиционными взглядами*. Однако вместо этого компании пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения*, а также смену пола* и западную модель семьи*.

«К политике стран, защищающих традиционные духовно-нравственные ценности, относятся негативно. С началом специальной военной операции участвуют в информационной кампании Запада по очернению России», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, там добавили, что в России британский фонд тесно сотрудничает с некоммерческими организациями, которые выполняют функции иноагентов.

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*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России

**Запрещенная в России террористическая организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность
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Победитель шоу «Танцы со звёздами» Леденев обвиняется в миллионном хищении у «Калашникова»
Победитель шоу «Танцы со звёздами» Леденев обвинён в хищении у «Калашникова»
03 апреля 2025, 08:41

Фото: istockphoto/simpson33

Октябрьский районный суд в городе Иваново в рамках расследования уголовного дела о хищении у концерна «Калашников» при выполнении государственного оборонного заказа отправил под домашний арест второго фигуранта Алексея Леденева. В 2010 году он стал победителем телешоу «Танцы со звёздами».
Как следует из материалов дела, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС, мужчина является учредителем ООО «Интертехника». Преступление связано с поставкой оборонному предприятию бракованных деталей. Леденев обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Мера пресечения в его отношении избрана на срок до 12 мая 2025 года включительно.

Издание поясняет, что решение судебной инстанции запрещает фигуранту без разрешения следователей выходить за пределы жилого помещения, где он проживает, встречаться с посторонними, если они не являются его близкими родственниками или адвокатами, получать и отправлять любую почту, а также пользоваться средствами связи, включая Интернет.

Напомним, ещё в ноябре 2024 в рамках данного уголовного дела был отправлен в следственный изолятор технический директор подрядной организации ООО «Интертехника», генеральный директор компании «Ивановские ковши» Алексей Морохов. Ущерб от действий обвиняемых оценивается более чем в 32 миллиона рублей.

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#мошенничество
#компании
#мужчина
#рф
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Госдума упростила процедуру привлечения к ответственности за бытовую клевету
03 апреля 2025, 08:39

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Депутаты Государственной думы РФ приняли в первом чтении законопроект об упрощении порядка привлечения граждан к ответственности за бытовую клевету. Документ был представлен на рассмотрение Верховным судом Российской Федерации.
Дело касается уголовных дел без отягчающих обстоятельств, когда, например, сосед оговорил соседа, поясняет «Российская газета». Теперь такие дела будут переводиться в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения. Они возбуждаются по заявлению потерпевшего либо его законного представителя, однако производство нельзя закрыть в связи с примирением сторон.

При полностью частном порядке уголовного преследования пострадавший от клеветы обязан доказывать сам факт события и другие обстоятельства совершения преступления. У него есть право самостоятельно поддерживать обвинение в суде, однако неявка на заседание без уважительной причины приведёт к прекращению уголовного дела на реабилитирующем основании.

При оправдании подсудимого издержки могут быть взысканы полностью с того, чьё заявление привело к возбуждению судебного производства. Если стороны примирились, расходы взыскиваются с одной или обеих сторон.

В отношении дел публичного и частно-публичного обвинения издержки будет полностью оплачивать тот, против кого прекращается дело или уголовное преследование, либо они возмещаются за счёт федерального бюджета.

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Глава РФПИ Дмитриев: диалог России и США важен независимо от политики
03 апреля 2025, 06:23

Фото: iStock/Sven Loeffler

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что диалог РФ и США важен независимо от политики. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Независимо от политики - диалог между США и Россией имеет важное значение. Речь идет о построении более безопасного, более процветающего мира для всех», — пишет Дмитриев.

Напомним, что российский представитель прибыл в Вашингтон для встречи с спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом. Ради этого Штаты специально приостановили санкции в отношении Дмитриева, чтобы тот смог попасть на территорию США.

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#сша
#россия
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