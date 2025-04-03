Американские компании намерены принять участие в ПМЭФ-2025

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Некоторые компании из США планируют участвовать в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), уже получены заявки, сообщил фонд «Росконгресс».
Как пишет РИА Новости со ссылкой на фонд, советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков обсудил на встрече с президентом и главным исполнительным директором Американской торговой палаты в РФ Робертом Эйджи перспективы партнёрства России и Соединённых Штатов, в том числе участие американских компаний в ПМЭФ.
Также сообщается, что Американская торговая палата в РФ намерена участвовать в деловой программе форума, рассматривается возможность организации круглого стола.
Петербургский международный экономический форум в этом году проведут с 18 по 21 июня.
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Также сообщается, что Американская торговая палата в РФ намерена участвовать в деловой программе форума, рассматривается возможность организации круглого стола.
Петербургский международный экономический форум в этом году проведут с 18 по 21 июня.
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Анастасия Чубина