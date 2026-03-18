«По высокой цене»: Стало известно, почему выросли продажи водки и вина

Эксперт "Опоры России" Терентьев: количество розничных магазинов уменьшается

За январь и февраль 2026 года в России выросли розничные продажи только некоторых категорий алкогольной продукции, включая водку, игристое вино и ликеро-водочные изделия.





Эксперт московского отделения Опоры России Дмитрий Терентьев в беседе с «Радио 1» заявил, что до конца эффект не очень понятен, но необходимо учитывать несколько факторов:





Изменилось налоговое законодательство. В ноябре 2025 года Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ внесены изменения в налоговый кодекс. Плановые ставки акциза на 2026 год были изменены. Акцизы на водку увеличились примерно на 7%, а вот на игристые вина — более 20%. Понимание в ноябре 2025 года того, что некоторые виды алкоголя вырастут в закупочной цене в 2026 году, возможно, заставило приберечь продукцию, закупленную в 2025 году.

Общее увеличение ставок налогов для бизнеса. Введение НДС для организаций на упрощенной системе налогообложения приводят к изменению структуры рынка.

Миграция потребительского спроса, изменение розничных цен внутри категорий.

Рост минимальной розничной цены на ряд алкогольной продукции в сторону увеличения сужает средний сегмент алкогольной продукции, оставляя два формата: либо алкоголь по минимальным ценам, либо премиальный алкоголь по высокой цене.

Статистика продаж иногда не включает предприятия общественного питания, что так же делает статистику не объективной, количество розничных магазинов уменьшается, рынок общепита тоже нестабилен, много открытий и закрытий, но количество несетевых точек предприятий общественного питания больше, чем количество магазинов.

«Изменения структуры рынка, потребителей и их дохода, законодательного регулирования приводит к нестандартным бизнес-ходам игроков рынка, а это выливается в интересные статистические данные в каждый конкретный, небольшой отрезок времени», — заключил эксперт.