«По высокой цене»: Стало известно, почему выросли продажи водки и вина
Эксперт "Опоры России" Терентьев: количество розничных магазинов уменьшается
За январь и февраль 2026 года в России выросли розничные продажи только некоторых категорий алкогольной продукции, включая водку, игристое вино и ликеро-водочные изделия.
Эксперт московского отделения Опоры России Дмитрий Терентьев в беседе с «Радио 1» заявил, что до конца эффект не очень понятен, но необходимо учитывать несколько факторов:
- Изменилось налоговое законодательство. В ноябре 2025 года Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ внесены изменения в налоговый кодекс. Плановые ставки акциза на 2026 год были изменены. Акцизы на водку увеличились примерно на 7%, а вот на игристые вина — более 20%. Понимание в ноябре 2025 года того, что некоторые виды алкоголя вырастут в закупочной цене в 2026 году, возможно, заставило приберечь продукцию, закупленную в 2025 году.
- Общее увеличение ставок налогов для бизнеса. Введение НДС для организаций на упрощенной системе налогообложения приводят к изменению структуры рынка.
- Миграция потребительского спроса, изменение розничных цен внутри категорий.
- Рост минимальной розничной цены на ряд алкогольной продукции в сторону увеличения сужает средний сегмент алкогольной продукции, оставляя два формата: либо алкоголь по минимальным ценам, либо премиальный алкоголь по высокой цене.
- Статистика продаж иногда не включает предприятия общественного питания, что так же делает статистику не объективной, количество розничных магазинов уменьшается, рынок общепита тоже нестабилен, много открытий и закрытий, но количество несетевых точек предприятий общественного питания больше, чем количество магазинов.
«Изменения структуры рынка, потребителей и их дохода, законодательного регулирования приводит к нестандартным бизнес-ходам игроков рынка, а это выливается в интересные статистические данные в каждый конкретный, небольшой отрезок времени», — заключил эксперт.