Дочь Умара Джабраилова Альвина: отец заставлял меня пить алкоголь в шесть лет

18 марта 2026, 11:02

Умар Джабраилов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Дочь бизнесмена Умара Джабраилова Альвина активно ведет соцсети после смерти отца и откровенно делится личными переживаниями. Она призналась, что внимание аудитории ей приятно, а сейчас ее главная задача — разобраться с оставшимся наследством.





По словам девушки, значительная часть состояния была потрачена при жизни предпринимателя — на роскошный образ жизни, вечеринки и инвестиции. Теперь ей предстоит самостоятельно решать, что делать с оставшимися активами и как выстроить финансовую стабильность.



Альвина также откровенно высказалась об отношениях с отцом. Она отметила, что, несмотря на любовь к нему, не считает его идеальным родителем. По ее словам, в детстве ей не хватало внимания и участия, а с возрастом отношения только ухудшились.





«Отец заставлял меня пить алкоголь в шесть лет. Были моменты, о которых я даже не хочу говорить — там происходило Бог знает что» — рассказала Альвина.