«Это мост»: Стало известно, к чему ведёт употребление безалкогольного пива

Терапевт Тен объяснила, к чему ведёт употребление безалкогольного пива
Терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен рассказала о свойствах безалкогольного пива.
В беседе с NEWS.ru медик сообщила, что в составе такого, казалось бы, безопасного напитка присутствует этиловый спирт.
«Безалкогольное пиво не панацея. Во-первых, в нём всё же есть алкоголь, пусть и в небольших дозах, до 0,5%. Во-вторых, в нём сохраняются всё те же фитоэстрогены, продукты брожения и красители. Безалкогольное пиво также раздражает желудок и даёт нагрузку на почки. Но его главная опасность в другом: для многих оно становится «мостом» к обычному пиву, притупляя бдительность и формируя ритуал», — заявила врач.Ранее стало известно, что в РФ с 2027 года изменятся правила, определяющие понятие «пиво».