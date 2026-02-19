«Роковой коктейль»: Женщина впала в кому, выпив антифриз и алкоголь
В Акмолинской области Северного Казахстана женщина оказалась в реанимации после употребления технической жидкости. Как передаёт Liter.kz со ссылкой на областное управление здравоохранения, инцидент произошёл в одном из сёл.
Накануне 50-летняя женщина вместе с мужем выпила антифриз. На следующий день пострадавшая употребила алкоголь, после чего её состояние резко ухудшилось, и она впала в кому. Врачи диагностировали у пациентки химический ожог полости рта, гортани и носоглотки.
Потерпевшую госпитализировали в отделение реанимации. Специалисты проводят все необходимые обследования, чтобы оценить степень поражения организма и определить тактику дальнейшего лечения. Медики ведут мониторинг её жизненно важных функций. Обстоятельства попадания антифриза на стол к пострадавшим не уточняются.
