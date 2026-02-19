«Роковой коктейль»: Женщина впала в кому, выпив антифриз и алкоголь

19 февраля 2026, 15:36

В Казахстане женщина попала в реанимацию, выпив алкоголь и антифриз

Фото: Istock/wutwhanfoto

В Акмолинской области Северного Казахстана женщина оказалась в реанимации после употребления технической жидкости. Как передаёт Liter.kz со ссылкой на областное управление здравоохранения, инцидент произошёл в одном из сёл.