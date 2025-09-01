Победитель конкурса «Это у нас семейное» рассказал про сложность этапов

01 сентября 2025, 18:17

Фото: istockphoto/evgenyatamanenko

Ровно два года назад 1 сентября президент России Владимир Путин объявил о запуске конкурса «Это у нас семейное». Его цель — поддержка традиционных семейных ценностей и укрепление российских семей. Он стал одним из самых популярных проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», а в 2025 году стал частью нацпроекта «Семья». В Подмосковье стартовал второй сезон конкурса. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв напомнил, что победителей ждут сертификаты для улучшения жилищных условий, а финалистов — семейные путешествия.





Денис Журавлев из Дубны, чья семья стала победителем финала всероссийского конкурса, в беседе с «Радио 1» рассказал, что первые задания были несложные, но далее нагрузка увеличивалась.





«У нас в семье я, супруга, двое детей — старший сын и младшая дочка. Я работаю директором центра в Дубне, параллельно с женой развиваем наш семейный спортивный центр. Она занимается с девчонками художественной гимнастикой, я с малышами — футболом. Еще мы привлекли маму. Получается, три поколения в проекте», — поделился он.

«Нам приходилось выбирать свободное время по выходным и справляться с каждым заданием. Бабушка очень переживала, что не получится», — сказал Журавлев.

«Нужно смело идти в такие конкурсы, они реально сближают все поколения, пробуждают все ваши творческие возможности, даже про которые, может, вы не знали. Нужно отметать все сомнения. Конкурс дает только позитивный настрой и положительные эмоции», — подчеркнул глава семьи.