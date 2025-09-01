В России могут исчезнуть приложения для знакомств из-за «развращения молодежи»
Глава ФПБК Бородин предложил запретить приложения для знакомств
Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил запретить приложения для знакомств, так как они развращают молодежь. Об этом он сказал в беседе «Абзацем».
По словам политика, сегодня мужчины не умеют ухаживать за девушками. Как пример он привел некоего 30-летнего молодого человека, который до сих пор холост и в разговоре с Бородиным заявил, что ему и вовсе не нужна женщина.
«За ней надо ухаживать, дарить ей цветы, водить в кафе и ресторан, в театр, в кино. А так, я захожу на сайт для знакомств, даю пять тысяч рублей и ко мне приезжает любая девушка», — цитирует юношу Бородин.
В связи с этим глава ФПБК заявил, что платформы для знакомств развращают молодежь, да и к тому же там много мошенников. Были некоторые случаи, когда после знакомства в приложении девушка шла на свидание и погибала.
«Какая же здесь культура? Какие традиционные ценности? Не говоря о том, что на таких сайтах часто сидят мошенники и другие преступники. Сколько было случаев, когда девушка знакомилась с парнем в интернете, шла на свидание и погибала», — сказал Бородин.