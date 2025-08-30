Лиза Моряк призналась, как материнство повлияло на её жизнь
Моряк рассказала, как изменились её ценности и привычки после рождения детей
Актриса Лиза Моряк поделилась в социальных сетях личными размышлениями о том, как материнство повлияло на неё. Она отметила, что статус мамы невозможно скрыть — это становится заметно даже в мелочах: будь то соска, случайно выпавшая из сумки, или взгляд, который она невольно бросает на каждую женщину с коляской.
«Материнство изменило меня намного больше, чем просто мое тело. Оно изменило мое сердце, мою душу и мои приоритеты», — написала актриса.Она призналась, что с тех пор, как стала мамой, начала острее воспринимать всё, что связано с детьми: не может сдержать слёз, когда видит сюжеты о малышах в новостях, и даже ночами не всегда спит спокойно, переживая за чужих детей.
По словам Моряк, она без колебаний откажется от бокала вина на вечеринке, если утром ей предстоит прогулка с дочерьми.