Лиза Моряк призналась, как материнство повлияло на её жизнь

30 августа 2025, 16:14

Моряк рассказала, как изменились её ценности и привычки после рождения детей

Лиза Моряк (Фото: Instagram* / @moryakliza)

Актриса Лиза Моряк поделилась в социальных сетях личными размышлениями о том, как материнство повлияло на неё. Она отметила, что статус мамы невозможно скрыть — это становится заметно даже в мелочах: будь то соска, случайно выпавшая из сумки, или взгляд, который она невольно бросает на каждую женщину с коляской.







«Материнство изменило меня намного больше, чем просто мое тело. Оно изменило мое сердце, мою душу и мои приоритеты», — написала актриса.