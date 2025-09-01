Роман с SHAMANом, хейт в сети, обвинения в лицемерии и двойных стандартах: Екатерине Мизулиной — 41 год
1 сентября — это не только День знаний, но и личный праздник одной из самых влиятельных фигур в российском цифровом пространстве. Глава «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина известна как последовательный «контролер Рунета». Но какой путь прошла будущая общественная деятельница прежде чем занять свою высокую позицию? О становлении и карьере Екатерины Мизулиной — в материале «Радио 1».
Детство, семья и интеллектуальные корни
Екатерина Михайловна Мизулина родилась 1 сентября 1984 года в Ярославле в семье, где интеллектуальная и общественная деятельность была неотъемлемой частью жизни. Её отец, Михаил Юрьевич Мизулин, работал ассистентом кафедры философии Ярославского университета, а в советское время занимал должность в идеологическом отделе Ярославского обкома КПСС. Впоследствии он стал деканом факультета общественных наук Ярославского университета и доцентом кафедры политологии РАНХиГС.
Мать Екатерины, Елена Борисовна Мизулина, на момент рождения дочери работала консультантом Ярославского областного суда, но впоследствии стала одной из самых известных и противоречивых фигур в российской политике. Елена Мизулина прошла путь от члена либеральной партии «Яблоко» до сенатора от «Справедливой России», активно занимаясь законодательными инициативами в сфере семейной политики и интернет-регулирования.
В семье также рос старший брат Екатерины — Николай, который на шесть лет старше сестры. Он проживает за границей (по некоторым данным, в Бельгии) и не появляется в публичном пространстве.
В 1991 году семья переехала в Москву, где Елена Мизулина готовилась к выборам в Госдуму. В столице Екатерина начала учебу в местной школе, где проявляла особый интерес к гуманитарным дисциплинам и иностранным языкам, но при этом имела немного друзей, большую часть времени уделяя образованию.
Образование
Образование Мизулиной стало важной основой для её карьеры. Она окончила престижную Школу восточных и африканских исследований Лондонского университета по специальности «история искусств и индонезийский язык», а затем — Институт стран Азии и Африки МГУ, где освоила несколько языков, включая китайский. Уже во время учёбы она начала работать переводчиком в официальных делегациях, а на Олимпийских играх 2008 года в Пекине получила первый значительный профессиональный опыт.
От переводчика до общественного деятеля
Карьерный путь Мизулиной развивался стремительно: от управляющей в фонде «Правовая столица», который основал её отец, до перехода в благотворительность — в Фонд Святителя Василия Великого. Однако настоящим поворотным моментом стало назначение в 2017 году директором «Лиги безопасного интернета» — организации, занимающейся защитой детей от опасного контента. Под её руководством Лига стала известна жёсткой позицией по борьбе с пропагандой наркотиков, незаконной рекламой, ЛГБТ-контентом** и другими формами противоправной информации в сети.
Мизулина лично инициировала обращения в правоохранительные органы по делам известных артистов и блогеров, что принесло ей славу «контролёра Рунета». В 2020 году она вошла в состав Общественной палаты РФ, где продолжила активную деятельность по ужесточению регулирования интернета, а в 2022 году инициировала проверку Википедии на предмет «противоправного контента», связанного с освещением военных действий на Украине.
Её деятельность вызвала широкий международный резонанс: в 2024 году ЕС и Канада ввели против неё персональные санкции, а украинский сайт «Миротворец»* внёс её в свою базу. Несмотря на критику и обвинения в избыточном регулировании, Мизулина продолжает отстаивать свою позицию, считая главной задачей защиту молодёжи от деструктивного влияния.
«Защитница нравственности» мем и символ хейта
Екатерина Мизулина известна не только своими консервативными инициативами, но и тем, что стала одним из самых меметичных персонажей в русскоязычном сегменте интернета. Несмотря на её заявления о защите молодёжи от вредного контента, именно молодое поколение активно создаёт и распространяет критические мемы и шутки в её адрес.
Мизулина позиционирует себя как борец за нравственность и защитник молодёжи от опасного контента. Однако многие воспринимают её деятельность как цензуру и попытку контролировать цифровое пространство. Это вызывает особенно сильный резонанс среди молодёжи, которая выросла в эпоху открытого интернета и ценит свободу самовыражения.
В сети Мизулину обвиняют в лицемерии и двойных стандартах. Например, она призывает к нравственности, но её личная жизнь (отношения с Shaman) активно обсуждается и высмеивается.