01 сентября 2025, 18:08

Екатерина Мизулина (Фото: Telegram@ekaterina_mizulina)

1 сентября — это не только День знаний, но и личный праздник одной из самых влиятельных фигур в российском цифровом пространстве. Глава «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина известна как последовательный «контролер Рунета». Но какой путь прошла будущая общественная деятельница прежде чем занять свою высокую позицию? О становлении и карьере Екатерины Мизулиной — в материале «Радио 1».





Содержание Детство, семья и интеллектуальные корни Образование От переводчика до общественного деятеля «Защитница нравственности» мем и символ хейта



Детство, семья и интеллектуальные корни

Екатерина Мизулина и Елена Мизулина (Фото: Telegram@ekaterina_mizulina)



Образование

От переводчика до общественного деятеля

Екатерина Мизулина (Фото: Telegram@ekaterina_mizulina)



«Защитница нравственности» мем и символ хейта