Синоптик раскрыл, когда в Москве можно открывать пляжный сезон

16 мая 2026, 04:00

Синоптик Шувалов: пляжный сезон в Москве можно открывать на следующей неделе

На следующей неделе в Москве установится весьма жаркая погода, которая поспособствует открытию столичных пляжей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





По данным пресс‑службы столичного главка МЧС России, в начале следующей недели в городе температура воздуха может подняться до 32°C. Синоптик подтвердил благоприятный прогноз и добавил, что солнечных дней будет достаточно для отдыха у воды.



«Солнце будет в изобилии, так что можно открывать пляжный сезон. Думаю, купаться нельзя, а вот поваляться на бережку можно», — сказал специалист.