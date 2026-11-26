26 ноября 2026, 13:21

Фото: iStock/evgenyatamanenko

День матери — повод поблагодарить мам за любовь, заботу и поддержку. В России его отмечают в конце ноября, а в других странах дата зависит от местных традиций и истории праздника. В 2026 году россияне поздравят мам 29 ноября. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Когда День матери в России в 2026 году История Дня матери: как появился праздник Как День матери появился в России Как отмечают День матери в России Как поздравить маму с Днем матери Что подарить на День матери Когда отмечают День матери в разных странах Материнское воскресенье в Великобритании День матери в Таиланде Чем День матери отличается от 8 Марта Как провести праздник, если мама далеко Почему важно помнить о чувствах других

Когда День матери в России в 2026 году

История Дня матери: как появился праздник

Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

Как День матери появился в России

Как отмечают День матери в России

Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

Как поздравить маму с Днем матери

Что подарить на День матери

Когда отмечают День матери в разных странах

Фото: iStock/Drazen Zigic

Материнское воскресенье в Великобритании

День матери в Таиланде

Чем День матери отличается от 8 Марта

Как провести праздник, если мама далеко

Фото: iStock/Antonio_Diaz

Почему важно помнить о чувствах других