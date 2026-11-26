Почему День матери отмечают в разные даты и как поздравляют мам в России и мире? История праздника
День матери — повод поблагодарить мам за любовь, заботу и поддержку. В России его отмечают в конце ноября, а в других странах дата зависит от местных традиций и истории праздника. В 2026 году россияне поздравят мам 29 ноября. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Когда День матери в России в 2026 годуВ России День матери отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2026 году праздник выпадает на 29 ноября. Каждый год число меняется, поэтому дату удобно заранее проверять по календарю. Праздник появился в российском календаре после указа президента Бориса Ельцина от 30 января 1998 года. Документ установил дату и привлек внимание общества к поддержке материнства. День матери приходится на воскресенье, но сам по себе не дает дополнительного выходного. При этом к концу ноября школы, детские сады, библиотеки и дома культуры часто готовят концерты, выставки и другие семейные мероприятия. Для многих людей это прежде всего домашний праздник. Дети поздравляют мам, приезжают к ним в гости или звонят, если живут далеко. Некоторые семьи собираются за одним столом, другие выбирают прогулку или совместный поход в театр.
История Дня матери: как появился праздникТрадиции почитания материнства существовали в разных культурах задолго до появления современного праздника. В древности люди проводили обряды в честь богинь, связанных с плодородием, рождением детей и семьей. Напрямую считать эти обряды Днем матери нельзя, хотя они выражали уважение к материнству. История современного праздника тесно связана с США и американкой Анной Джарвис. После смерти матери, Анн Ривз Джарвис, она начала добиваться учреждения особого дня для выражения благодарности матерям.
10 мая 1908 года в городе Графтон в штате Западная Вирджиния прошла памятная церемония, посвященная матерям. Инициативу Анны поддержали в разных штатах. Постепенно идея получила широкую известность. В 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным Днем матери. Позднее традицию подхватили многие страны. Поэтому и сегодня в разных частях мира мам поздравляют именно во второе воскресенье мая.
Со временем магазины стали предлагать к празднику все больше открыток, цветов и сувениров. Анна Джарвис критиковала чрезмерную коммерциализацию и считала важнее личное внимание к матери. Ее идея заключалась в том, чтобы дети выразили любовь и благодарность близкому человеку.
Как День матери появился в РоссииОтдельный общероссийский праздник в честь матерей появился в конце XX века. Раньше россияне широко отмечали Международный женский день 8 Марта. В эту дату поздравляли в том числе мам и бабушек. В 1998 году указ президента закрепил за Днем матери последнее воскресенье ноября. Новая дата позволила отдельно обратить внимание на материнство и его значение в жизни семьи.
Постепенно праздник вошел в жизнь российских регионов. Детские сады и школы стали готовить творческие занятия, библиотеки — тематические выставки, а дома культуры — концерты и встречи. Общественные организации проводят акции в поддержку семей с детьми. Одним из символов российского Дня матери считают незабудку. Голубой цветок ассоциируют с нежностью, памятью и привязанностью. Его изображения можно увидеть на праздничных открытках и плакатах.
Как отмечают День матери в РоссииУ праздника нет обязательного сценария. Одни семьи собирают за столом несколько поколений, другие проводят день спокойно и без большого застолья. Поводом для встречи могут стать семейный обед, прогулка или поход в любимое кафе. Дети часто готовят поздравления заранее. В детских садах малыши разучивают стихи, рисуют портреты мам и мастерят открытки. Школьники участвуют в концертах, пишут сочинения и рассказывают о семейных традициях. В библиотеках к празднику подбирают книги о семье, родителях и воспитании детей. Дома культуры приглашают посетителей на концерты и творческие встречи. В городах могут проходить выставки детских работ и благотворительные мероприятия.
Внимание уделяют и семьям, которым нужна поддержка. Волонтеры и общественные организации помогают многодетным родителям, женщинам в трудной жизненной ситуации и семьям с детьми с инвалидностью. Праздник подходит и для семейных воспоминаний. Можно достать старые фотографии, расспросить маму о ее детстве или пересмотреть любимый фильм. Такие простые занятия помогают провести время вместе без спешки и повседневных забот.
Как поздравить маму с Днем материИскренние слова не требуют особого повода, но праздник помогает найти время для разговора. Можно поблагодарить маму за поддержку, вспомнить важный совместный момент или просто сказать, как она дорога. Если встреча невозможна, подойдет телефонный звонок или видеосвязь. Личное сообщение тоже порадует близкого человека. Вместо общей праздничной фразы можно написать несколько теплых слов от себя. Маленькие дети часто дарят рисунки и открытки собственного изготовления. Взрослые могут приготовить семейный ужин, помочь с делами или организовать прогулку. Главное — выбрать такой формат, который понравится самой маме.
Что подарить на День материПодарок к празднику не обязательно должен быть дорогим. Подойдут цветы, любимые сладости, книга или вещь, связанная с увлечениями мамы. Хорошим дополнением станет открытка с личным пожеланием. А если хочется подарить впечатления, можно пригласить маму на концерт, выставку или совместный обед.
Когда отмечают День матери в разных странахЕдиной даты для всех стран нет. Во многих государствах праздник приходится на май, но некоторые народы поздравляют мам весной, осенью или зимой. В США, Германии, Италии, Канаде, Австралии и Японии День матери отмечают во второе воскресенье мая. В 2026 году эта дата пришлась на 10 мая. В Испании и Португалии для праздника выбрали первое воскресенье мая. В Мексике дата постоянная: мам поздравляют 10 мая независимо от дня недели. Во Франции День матери обычно приходится на последнее воскресенье мая. Если дата совпадает с Пятидесятницей, праздник переносят на первое воскресенье июня. В 2026 году французы отмечали его 31 мая. В Аргентине мам чествуют в третье воскресенье октября. В Индонезии праздник каждый год выпадает на 22 декабря. Таким образом, семейные традиции могут быть похожими, хотя времена года и даты отличаются.
Материнское воскресенье в ВеликобританииВ Великобритании праздник известен как Материнское воскресенье. Его дата зависит от церковного календаря и приходится на четвертое воскресенье Великого поста. В 2026 году британцы поздравляли мам 15 марта. История этого дня связана с христианской традицией посещать свою главную, или «материнскую», церковь. Со временем обычай стал теснее ассоциироваться с семейными встречами и поздравлениями матерей. Сегодня британцы дарят мамам открытки и цветы, приходят к ним в гости и проводят время вместе. По смыслу современное Материнское воскресенье близко Дню матери в других странах, хотя история у праздников разная.
День матери в ТаиландеВ Таиланде праздник отмечают 12 августа. Дата совпадает с днем рождения королевы-матери Сирикит. В этот день проходят семейные мероприятия и торжественные церемонии. Один из символов праздника — жасмин. Белые цветы дарят мамам в знак любви и уважения. Тайский праздник связан с историей страны и отличается по происхождению от американской традиции. При этом внимание к семье и благодарность матерям остаются его важной частью.
Чем День матери отличается от 8 МартаМеждународный женский день и День матери посвящены разным темам. 8 Марта поздравляют женщин независимо от того, есть ли у них дети. История даты связана с движением за права женщин и равные возможности. День матери сосредоточен на материнстве и отношениях детей с мамами. В России его отмечают осенью, а Международный женский день приходится на начало весны. Оба праздника дают возможность сказать близким теплые слова. При этом ноябрьская дата помогает отдельно выразить благодарность за материнскую заботу и поддержку.
Как провести праздник, если мама далекоРасстояние не мешает поздравить близкого человека. Можно заранее договориться о звонке и выбрать время, когда никто не торопится. Так разговор получится спокойным, а у мамы появится возможность поделиться новостями.
Если семье привычнее переписываться, подойдет теплое сообщение или голосовое поздравление. Можно отправить фотографию из семейного архива и рассказать, почему она особенно дорога. Еще один вариант — договориться о будущей встрече. Само внимание и желание провести время вместе часто оказываются важнее пышного торжества.
Почему важно помнить о чувствах другихДля каждой семьи День матери имеет свой смысл. Кто-то ждет встречи с близкими, а для кого-то дата связана с утратой или сложными воспоминаниями. Поэтому в поздравлениях и разговорах стоит сохранять деликатность.
Не обязательно расспрашивать человека о его личной истории. Иногда достаточно добрых слов и готовности выслушать, если он сам захочет поделиться переживаниями. В 2026 году День матери в России пройдет 29 ноября. Праздник дает возможность поблагодарить маму привычным для семьи способом: встретиться, позвонить или просто сказать ей несколько искренних слов.