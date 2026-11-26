Педагог назвал структуру сочинения главным способом снизить тревогу перед экзаменом
Академический лидер кафедры словесности школы «СКОЛКА» Георгий Татевосов посоветовал выпускникам перед итоговым сочинением 2 декабря сосредоточиться на структуре работы и заранее потренироваться на темах прошлых лет. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Эксперт рекомендует строить текст из трех частей. Во вступлении нужно обозначить проблему и сформулировать тезис. В основной части следует подтвердить позицию примером из русской литературы. Такой аргумент считают обязательным условием для получения зачета. В финале выпускнику предстоит сделать вывод.
Для практики Татевосов предложил написать несколько пробных работ. Проверить текст можно с помощью нейросети, если загрузить в нее официальные критерии оценки. При этом педагог не советует использовать такие сервисы для изучения литературы из-за риска получить недостоверную информацию.
В последние дни перед экзаменом специалист рекомендует повторить короткие произведения Чехова, Бунина и Куприна. Среди объемных текстов он выделил пьесу «На дне» Максима Горького и рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека».
При появлении страха перед чистым листом педагог советует начать с хорошо знакомого материала. Сначала стоит набросать план, вспомнить подходящие эпизоды из книг и определить направление рассуждения. На написание работы отводится почти четыре часа.
Татевосов разделил подготовку текста на четыре шага: составление плана, черновая запись, проверка и переписывание. Продолжительность каждого этапа зависит от темпа работы ученика. При финальной проверке важно обратить внимание на орфографию, незаконченные фразы, повторы и ясность изложения. При сложной формулировке эксперт рекомендует разделить длинное предложение на два коротких.
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