26 ноября 2026, 09:26

Главное на итоговом сочинении — освоить структуру и не волноваться

Фото: iStock/SeventyFour

Академический лидер кафедры словесности школы «СКОЛКА» Георгий Татевосов посоветовал выпускникам перед итоговым сочинением 2 декабря сосредоточиться на структуре работы и заранее потренироваться на темах прошлых лет. Об этом сообщает «Газета.Ru».