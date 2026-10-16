16 октября 2026, 13:25

Фото: iStock/Parradee Kietsirikul

Этика помогает человеку отличать справедливые поступки от несправедливых, уважать других людей и осознанно выбирать линию поведения. Она влияет на отношения в семье, работу, дружбу, общественную жизнь и решение сложных конфликтов. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Что такое этика простыми словами Чем этика отличается от морали и нравственности Основные понятия и принципы этики Какие функции выполняет этика Виды этики Этика в повседневной жизни Почему этика важна для общества Как развивать этическое мышление

Что такое этика простыми словами

Чем этика отличается от морали и нравственности

Фото: iStock/kasto80

Основные понятия и принципы этики

Какие функции выполняет этика

Фото: iStock/AndreyPopov

Виды этики

Этика в повседневной жизни

Почему этика важна для общества

Как развивать этическое мышление