Эксперт объяснила, как правильно хранить домашние заготовки

16 октября 2026, 11:00

Квашеная капуста и открытые банки требуют холодильника

Фото: istockphoto / Antonuk

Домашние заготовки важно хранить с учётом способа их приготовления. Как рассказала «Москве 24» эксперт по качеству пищевой продукции, руководитель управления входного контроля и сопровождения ГИС «Самоката» Юлия Смирнова, для консервов, солений, сушёных продуктов и заморозки нужны разные условия.





Сушёные овощи, фрукты, грибы и зелень можно хранить без холодильника. Для них подойдут сухие стеклянные банки с плотными крышками, герметичные контейнеры или специальные пакеты. Продукты следует защищать от влаги и прямых солнечных лучей, размещая в тёмном шкафу вдали от источников тепла.



«Перед сушкой изучите рекомендации по температуре и продолжительности обработки именно для выбранного продукта: режимы для зелени, фруктов и грибов различаются. Время сушки также зависит от размера кусочков и используемого оборудования, поэтому важно проверять готовность продукта, а не ориентироваться только на часы. Для хранения используйте чистую сухую тару с плотно закрывающейся крышкой», — посоветовала эксперт.