Эксперт объяснила, как правильно хранить домашние заготовки
Квашеная капуста и открытые банки требуют холодильника
Домашние заготовки важно хранить с учётом способа их приготовления. Как рассказала «Москве 24» эксперт по качеству пищевой продукции, руководитель управления входного контроля и сопровождения ГИС «Самоката» Юлия Смирнова, для консервов, солений, сушёных продуктов и заморозки нужны разные условия.
Сушёные овощи, фрукты, грибы и зелень можно хранить без холодильника. Для них подойдут сухие стеклянные банки с плотными крышками, герметичные контейнеры или специальные пакеты. Продукты следует защищать от влаги и прямых солнечных лучей, размещая в тёмном шкафу вдали от источников тепла.
«Перед сушкой изучите рекомендации по температуре и продолжительности обработки именно для выбранного продукта: режимы для зелени, фруктов и грибов различаются. Время сушки также зависит от размера кусочков и используемого оборудования, поэтому важно проверять готовность продукта, а не ориентироваться только на часы. Для хранения используйте чистую сухую тару с плотно закрывающейся крышкой», — посоветовала эксперт.Перед упаковкой заготовки необходимо полностью остудить и убедиться, что они равномерно просушены. Если внутри останется влага или в таре образуется конденсат, может появиться плесень.
Закрытые банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно держать при комнатной температуре, если рецепт предусматривает такое хранение и все этапы приготовления соблюдены. Для них подойдёт сухое прохладное место вдали от плиты и отопительных приборов. Самостоятельно менять пропорции ингредиентов или сокращать время обработки не следует.
Квашеную капусту, солёные огурцы и другие продукты, приготовленные без последующего консервирования, лучше хранить в холодильнике. Туда же нужно убирать открытые банки с домашними консервами.
Ягоды, зелень, грибы, некоторые овощи и домашние полуфабрикаты можно замораживать. Для удобства продукты стоит разделить на порции и подписать упаковки, указав название и дату заморозки.
Балкон не всегда подходит для хранения запасов. На неотапливаемой лоджии температура может сильно меняться: летом банки перегреваются, а зимой промерзают. Такие перепады способны ухудшить качество продуктов и повлиять на их безопасность.
Чтобы организовать запасы правильно, эксперт советует указывать на банках дату приготовления, а после вскрытия — дату открытия. Также необходимо регулярно проверять состояние крышек и содержимого. Если крышка вздулась, появились потёки или плесень, такую заготовку нельзя употреблять.