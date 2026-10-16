Число дипфейков в России выросло с 84 до 900 за два года
Генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков сообщил, что в 2024 году в России выявили 84 уникальных дипфейка, в 2025-м — 627, а к сентябрю 2026-го — около 900. По его словам, 73% людей не отличают реальное лицо от подделки.
Как сообщают «Известия», в России дипфейки всё чаще создают от имени глав регионов. В сентябре в Сети появилось фальшивое видео губернатора Кемеровской области Ильи Середюка о росте цен на продукты. Пресс-служба правительства Кузбасса опровергла эту информацию.
Другой фейк — от имени губернатора Смоленской области Василия Анохина — касался авиасообщения. Глава региона предупредил, что видео недостоверно. По мнению экспертов, число дипфейков продолжит расти.
Аналитик Positive Technologies Анастасия Осипова объяснила это низким порогом входа: злоумышленникам достаточно трёх секунд записи голоса человека, чтобы ИИ воспроизвёл его тембр и интонации.
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