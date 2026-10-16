Число дипфейков в России выросло с 84 до 900 за два года

16 октября 2026, 11:36

Фото: Istock/Techa Tungateja

Генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков сообщил, что в 2024 году в России выявили 84 уникальных дипфейка, в 2025-м — 627, а к сентябрю 2026-го — около 900. По его словам, 73% людей не отличают реальное лицо от подделки.