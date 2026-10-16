Астролог Шустина рассказала, на что тратят деньги разные знаки зодиака

16 октября 2026, 10:00

Астролог Шустина: раки тратятся на семью, а козероги ищут выгодные предложения

Фото: istockphoto / Thanumporn Thongkongkaew

Астролог Евгения Шустина рассказала «Москве 24», как представители разных знаков зодиака распоряжаются деньгами. По её словам, одни предпочитают копить, другие чаще совершают спонтанные покупки или тратят средства на впечатления.