Астролог Шустина рассказала, на что тратят деньги разные знаки зодиака
Астролог Евгения Шустина рассказала «Москве 24», как представители разных знаков зодиака распоряжаются деньгами. По её словам, одни предпочитают копить, другие чаще совершают спонтанные покупки или тратят средства на впечатления.
Овны не любят откладывать деньги, поскольку считают это ограничением свободы. Они часто совершают небольшие покупки, а иногда тратятся на идеи, которые не успели как следует обдумать.
Тельцы, напротив, склонны копить, порой даже в ущерб себе. При этом они не отказывают себе во вкусной еде и любят коллекционировать разные вещи, что может приводить к спонтанным тратам.
Близнецы часто покупают гаджеты и оплачивают обучение. По словам астролога, им важен сам процесс выбора и приобретения, даже если покупка или новые знания впоследствии не пригодятся. Кроме того, они любят что-то покупать у друзей.
Раки ценят накопления, но охотно тратят деньги на дом и семью. Также они готовы помогать нуждающимся, давать в долг и выручать близких.
Львы предпочитают статусные вещи и любят демонстрировать щедрость. Они могут оставлять хорошие чаевые, угощать коллег и тратить деньги, чтобы произвести впечатление на окружающих.
Девы любят считать деньги и формировать финансовую подушку. Они следят за лишними подписками и комиссиями, а тратиться предпочитают на полезные вещи для работы и быта.
Весы ценят красивую жизнь: покупают украшения, обустраивают дом, дарят подарки и цветы.
Скорпионы считают, что деньги должны приносить доход, поэтому интересуются инвестициями и биржевой торговлей. При этом они предпочитают крупные значимые покупки множеству мелочей и, по словам Шустиной, получают удовольствие от риска.
Стрельцы охотно тратятся на путешествия и развлечения, поэтому им бывает сложно накопить деньги. Ещё одна статья расходов — обучение и расширение кругозора, в том числе для детей.
Козероги, по словам астролога, склонны ставить финансовые цели, копить и сравнивать цены, чтобы находить самые выгодные предложения.
Водолеи не всегда внимательно следят за бюджетом и стоимостью покупок. Кроме того, они могут забывать о регулярных платежах.
Рыбы, как отметила Шустина, умеют зарабатывать интуитивно, но не особенно любят ходить по магазинам. Больше всего их привлекают предметы искусства и исполнение мечты — своей или близкого человека.
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