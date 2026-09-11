11 сентября 2026, 14:35

Фото: iStock/Parradee Kietsirikul

Мораль помогает человеку отличать добро от зла, принимать решения и выстраивать отношения с окружающими. Она влияет на поступки дома, в школе, на работе и в обществе. Нравственные ориентиры не всегда требуют строгих законов, но часто определяют, как люди оценивают себя и других. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Что такое мораль простыми словами Чем мораль отличается от нравственности Что изучает этика Главные функции морали в обществе Из чего состоит мораль Высшие моральные ценности человека Золотое правило нравственности Моральная автономия личности Гуманизм и альтруизм в повседневной жизни Что такое нравственная культура человека

Что такое мораль простыми словами

Фото: iStock/cagkansayin

Чем мораль отличается от нравственности

Что изучает этика

Главные функции морали в обществе

Фото: iStock/Agdekon Media Visuals

Из чего состоит мораль

Высшие моральные ценности человека

Золотое правило нравственности

Моральная автономия личности

Фото: iStock/Viktor Aheiev

Гуманизм и альтруизм в повседневной жизни

Что такое нравственная культура человека