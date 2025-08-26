Психолог рассказал, как морально подготовить ребенка к новому учебному году

26 августа 2025, 13:48

Психолог Лыков: ребенку нужно чаще говорить о школе и домашних заданиях

Фото: iStock/AnnaStills

До начала учебного года остаются считанные дни. Родители школьников приобретают все необходимое, однако не следует забывать, что важно также психологически подготовить детей к началу учебы.





Психолог, старший преподаватель научно-исследовательского клинического института детства Московской области Евгений Лыков в беседе с «Радио 1» заявил, что детям желательно за две недели до начала учебного года говорить о школе.





«Должно быть три готовности: когнитивная (знание букв и цифр), эмоционально-волевая (умение управлять своими эмоциями и желаниями) и социальная (умение находиться в окружении)», — сказал эксперт.

«Нет ответа на вопрос, как быстрее включить ребенка в школьный ритм, потому что у любого человека есть определенный механизм адаптации, поторопить этот процесс мы не можем. Даже взрослым, чтобы выйти из отпуска, нужно время», — объяснил Лыков.