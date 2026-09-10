Узбекистан набирает популярность у туристов из Новосибирска
Среди жителей Новосибирской области растёт спрос на путешествия в Узбекистан. За последний год число желающих посетить эту страну увеличилось на 33%. Об этом сообщили аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» по итогам соответствующего исследования.
Как сообщает Om1 Новосибирск, в сентябре и октябре текущего года 73% жителей региона забронировали отели и апартаменты в городах России, преимущественно в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Калининграде, Иркутске и Владивостоке.
Доля зарубежных поездок увеличилась на 4% и достигла 27%. Так, новосибирцы чаще всего выбирают Узбекистан, Таиланд, Турцию, Абхазию и Беларусь. Больше всего вырос спрос на размещение в Узбекистане (на 33%) и Белоруссии (на 5%).
«Чаще всего жители Новосибирской области отправляются в путешествия по России вдвоем. На пары без детей приходится 53% бронирований. Ещё 27% составляют бронирования соло-туристов, а на семьи с детьми и компании взрослых приходится по 10%», — говорится в материале издания.
При этом 32% туристов из Новосибирской области бронируют апартаменты, 24% предпочитают отели без звезд, а 16% разместятся в трёхзвездочных гостиницах, четырёхзвездочные отели выбирают 11%, ещё 8% будут отдыхать в гостевых домах.