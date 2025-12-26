«Почему у всех получилось, а у меня нет?»: россиянам рассказали, как пережить давление итогов года
Каждый декабрь соцсети наполняются итогами уходящего года, амбициозными планами на следующий и советами о том, как правильно загадывать желания. Однако для многих этот период оказывается вовсе не праздничным. Вместо ожидания чуда приходит напряжение, а вместо радости — чувство вины и тревожные мысли.
В специальном выпуске подкаста «Меня бесит» Студии Р1 ведущие обсудили, почему предновогоднее целеполагание нередко вызывает раздражение, тревожность и ощущение, будто «год прошёл зря». Как же избавиться от мысли: «Почему у всех всё получилось, а у меня нет?».
«Бесит это массовое подведение итогов и вечная похвальба»
Одним из главных раздражающих факторов становится поток публичных отчётов в соцсетях. Создаётся впечатление, что окружающие достигли невероятных успехов, тогда как ты будто остался на месте.
«У всех такие классные итоги года, всё время в соцсетях особенно всё получилось, всё удалось. И ты такой сидишь, думаешь: что со мной не так?»
При этом важно помнить, что в ленте мы видим лишь отредактированную версию чужой жизни:
«Ты же не видишь весь их список. Они пишут только то, что хотят написать. Если бы была возможность посмотреть на этот список “до и после” — уверена, там не всё выполнено».
Эта мысль помогает снизить эффект токсичного сравнения. Люди редко делятся неудачами, сомнениями и несбывшимися планами. За красивыми итогами часто скрывается такой же перечень того, что не получилось.
Когда желания не сбываются: анекдот или трагедия?
В подкасте прозвучала показательная и одновременно ироничная история о том, как предновогодние планы могут завершиться совсем не так, как ожидалось:
«Планировали перед Новым годом пойти в баню, весь месяц мечтали… Приезжаю — а банька догорает, и перед ней стоят две пожарные машины. Вот так наши предновогодние мечты о бане закончились».
Этот случай стал метафорой того, как даже самые простые и понятные желания могут разрушиться по причинам, которые от нас не зависят. И в этом нет ничего ненормального: далеко не всё определяется нашими усилиями и намерениями.
Желание и цель: в чём разница и почему это важно
Участники подкаста отдельно остановились на различии между желаниями и целями:
«Желание — это какой-то импульс, который просто возникает на эмоциях. А цель — когда ты уже запланировал, у неё бывают сроки, этапы, шаги».
Это принципиально важное разграничение. Не каждое желание обязано превращаться в чётко сформулированную цель с дедлайнами и показателями эффективности. Давление необходимости реализовать всё задуманное только усиливает внутренний стресс.
Что делать, если новогодний стресс уже накрыл?
- Откажитесь от тотального подведения итогов
Нет необходимости подробно анализировать каждый месяц года. Достаточно вспомнить несколько светлых моментов — и уже за это можно поблагодарить себя.
«Я думаю: замечательно, я молодец. Ты дожил — уже большой молодец».
- Забудьте про «правильное» загадывание желаний
Не существует универсального и обязательного способа. Кто-то составляет списки из сотни пунктов, а кто-то вообще ничего не записывает. Оба варианта равнозначны.
- Дайте себе время
31 декабря — не крайняя точка для начала новой жизни. Впереди остаётся ещё целый год.
«У тебя ещё 364 дня есть загрузиться на этот счёт. Почему ты выбираешь именно вот этот?».
- Разрешите себе ничего не хотеть
Иногда самым здоровым желанием становится отсутствие глобальных планов. Просто жить, не заставляя себя постоянно чего-то достигать.
- Отпишитесь от тех, кто вызывает чувство неполноценности
Если чужие «успешные» итоги года портят настроение и усиливают тревогу, имеет смысл скрыть такие аккаунты из ленты. Собственное психическое состояние важнее.
Новый год — не экзамен, который нужно сдать на «отлично»
Праздник должен приносить радость, а не становиться поводом для самокритики. Если вам надоели списки целей, желания и публичные отчёты — вы вправе от них отказаться. Встретьте Новый год так, как хочется именно вам: с парой простых желаний или вовсе без них.
Главное, что уже сделано, — прожит ещё один год со всеми его взлётами и падениями. И это само по себе достойно уважения. Пусть новый год начнётся не с давления «достигать», а с лёгкости и принятия себя таким, какой вы есть прямо сейчас.