«Почему у всех получилось, а у меня нет?»: россиянам рассказали, как пережить давление итогов года

26 декабря 2025, 09:33

Фото: iStock/Olga Yefimova

Каждый декабрь соцсети наполняются итогами уходящего года, амбициозными планами на следующий и советами о том, как правильно загадывать желания. Однако для многих этот период оказывается вовсе не праздничным. Вместо ожидания чуда приходит напряжение, а вместо радости — чувство вины и тревожные мысли.





Содержание «Бесит это массовое подведение итогов и вечная похвальба» Когда желания не сбываются: анекдот или трагедия? Желание и цель: в чём разница и почему это важно Что делать, если новогодний стресс уже накрыл? Новый год — не экзамен, который нужно сдать на «отлично»

В специальном выпуске подкаста «Меня бесит» Студии Р1 ведущие обсудили, почему предновогоднее целеполагание нередко вызывает раздражение, тревожность и ощущение, будто «год прошёл зря». Как же избавиться от мысли: «Почему у всех всё получилось, а у меня нет?».



«Бесит это массовое подведение итогов и вечная похвальба»

«У всех такие классные итоги года, всё время в соцсетях особенно всё получилось, всё удалось. И ты такой сидишь, думаешь: что со мной не так?»

«Ты же не видишь весь их список. Они пишут только то, что хотят написать. Если бы была возможность посмотреть на этот список “до и после” — уверена, там не всё выполнено».

Фото: iStock/Olga Yefimova

Когда желания не сбываются: анекдот или трагедия?

«Планировали перед Новым годом пойти в баню, весь месяц мечтали… Приезжаю — а банька догорает, и перед ней стоят две пожарные машины. Вот так наши предновогодние мечты о бане закончились».

Желание и цель: в чём разница и почему это важно

«Желание — это какой-то импульс, который просто возникает на эмоциях. А цель — когда ты уже запланировал, у неё бывают сроки, этапы, шаги».

Фото: iStock/Anna Ostanina

Что делать, если новогодний стресс уже накрыл?

Откажитесь от тотального подведения итогов

«Я думаю: замечательно, я молодец. Ты дожил — уже большой молодец».

Забудьте про «правильное» загадывание желаний

Дайте себе время

«У тебя ещё 364 дня есть загрузиться на этот счёт. Почему ты выбираешь именно вот этот?».

Разрешите себе ничего не хотеть

Отпишитесь от тех, кто вызывает чувство неполноценности

Фото: iStock/Julia Klueva

Новый год — не экзамен, который нужно сдать на «отлично»