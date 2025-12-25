Декоратор назвала приемы, которые помогут стильно украсить елку
Дизайнер Макарова: При украшении елки важно соблюдать цветовую дисциплину
Стильно украсить новогоднюю елку можно с помощью игры фактур и соблюдения цветовой дисциплины. Об этом рассказала дизайнер и интерьерный психолог Ирина Макарова.
По ее словам, начинать украшать елку нужно всегда с подсветки. Для этого лучше выбрать гирлянду с теплым немигающим светом. Изделие нужно намотать ближе к стволу, чтобы дерево светилось изнути, от этого оно будет выглядеть дороже.
«При украшении очень важно соблюдать цветовую дисциплину: одного-двух цветов более чем достаточно, потому что, если их становится больше, елка теряет цельность и начинает визуально "шуметь"», — отметила Макарова в разговоре с Москвой 24.
Она посоветовала сочетать матовые, глянцевые, прозрачные игрушки, разные по форме. Более крупные элементы лучше размещать ближе к стволу дерева, а меньшие варианты — на кончике веток. Тогда елка будет выглядеть более объемной.
Тем временем доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Российского биотехнологического университета Сергей Шихов в беседе с RT посоветовал перед установкой живой ели обрезать ее основание на 2-3 см и поместить на подставку с емкостью для воды или в обычное ведро.
«Можно добавить 25—50 мл глицерина для сохранения влаги, одну таблетку ацетилсалициловой кислоты и 50 г сахара или использовать специальные растворы из хозяйственного магазина», — рассказал эксперт.Он добавил, что живую елку не стоит размещать ель у батарей, каминов или нагревателей.
Перед установкой искусственной ели и перед её консервированием до следующего Нового года Шихов порекомендовал сполоснуть ее теплой водой. Это позволит сохранить изделие в хорошем состоянии, а его замена потребуется только тогда, когда оно надоест.