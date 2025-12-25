Декоратор назвала приемы, которые помогут стильно украсить елку

25 декабря 2025, 16:05

Дизайнер Макарова: При украшении елки важно соблюдать цветовую дисциплину

Фото: iStock/Siarhei SHUNTSIKAU

Стильно украсить новогоднюю елку можно с помощью игры фактур и соблюдения цветовой дисциплины. Об этом рассказала дизайнер и интерьерный психолог Ирина Макарова.





По ее словам, начинать украшать елку нужно всегда с подсветки. Для этого лучше выбрать гирлянду с теплым немигающим светом. Изделие нужно намотать ближе к стволу, чтобы дерево светилось изнути, от этого оно будет выглядеть дороже.





«При украшении очень важно соблюдать цветовую дисциплину: одного-двух цветов более чем достаточно, потому что, если их становится больше, елка теряет цельность и начинает визуально "шуметь"», — отметила Макарова в разговоре с Москвой 24.

«Можно добавить 25—50 мл глицерина для сохранения влаги, одну таблетку ацетилсалициловой кислоты и 50 г сахара или использовать специальные растворы из хозяйственного магазина», — рассказал эксперт.