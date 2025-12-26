Россиянам объяснили, будут ли они работать полный день 30 декабря

26 декабря 2025, 02:29

РИА Новости: 30 декабря 2025 года в России не будет сокращенным рабочим днём

Фото: iStock/coffeekai

Россиян предупредили, что 30 декабря 2025 года в стране не будет сокращенного «предпраздничного» рабочего дня. Об этом рассказала РИА Новости член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.





Она напомнила, что официально 31 декабря не является праздничным днём, поэтому и сокращение рабочего дня во вторник не предусмотрено. Но последняя рабочая неделя года в любом случае станет короткой. Она будет состоять всего из двух дней — 29 и 30 декабря.



Стенякина добавила, что уже несколько лет Минтруд России при формировании производственного календаря намеренно переносит один из выходных с другой даты на последний день года.





«Чтобы в каждой семье взрослые могли спокойно и без спешки подготовиться к Новому году», — пояснила депутат.