Стало известно, сколько работающих россиян испытывают симптомы выгорания
Симптомы выгорания перед Новым годом испытывают 48% опрошенных россиян. Результаты опроса Русской школы управления (РШУ) приводит RT.
Так, респонденты, отмечающие у себя эмоциональное выгорание, чаще всего говорят о постоянном чувстве усталости (68%), регулярном перенапряжении и стрессе (62%) и раздражительности (55%). При этом 47% опрошенных не хотят идти утром на работу, а 43% утратили инициативу и энтузиазм.
«При этом выгорание всё чаще влияет не только на настроение, но и на карьерные решения: 41% задумываются о кардинальной смене сферы деятельности, а 40% фиксируют снижение работоспособности. Главным фактором эмоционального выгорания респонденты назвали плохую организацию рабочих процессов — на неё указали 66% опрошенных», — говорится в материале.
Также к выгоранию приводит большое количество рабочих задач (51%), низкая зарплата (36%), переработки (28%), сложные отношения с руководством (21%) и личные проблемы (20%).
В свою очередь психолог Марьяна Динаполи рассказала «Известиям», что для сохранения стабильности необходим эмоциональный иммунитет — способность психики адаптироваться к стрессу и сохранять внутреннюю устойчивость.
«Эмоциональный иммунитет — это не эгоизм, а инвестиция в собственную стабильность, умение ставить границы, защищать свое время и энергию, доверять себе и не пытаться контролировать всё вокруг. Это комплексная способность психики минимизировать разрушительное влияние негативных эмоций и выходить из испытаний сильнее», — отметила эксперт.
Она подчеркнула, что эмоциональный иммунитет можно укрепить, осознанно подходя к себе, своим ограничениям и методам восстановления. Это своего рода внутренний барьер, который позволяет не только справляться с внешним давлением, но и гибко приспосабливаться к изменениям, сохраняя высокий уровень жизни и возможность достигать своих целей.