Стало известно, сколько работающих россиян испытывают симптомы выгорания

25 декабря 2025, 21:57

Фото: iStock/Deagreez

Симптомы выгорания перед Новым годом испытывают 48% опрошенных россиян. Результаты опроса Русской школы управления (РШУ) приводит RT.





Так, респонденты, отмечающие у себя эмоциональное выгорание, чаще всего говорят о постоянном чувстве усталости (68%), регулярном перенапряжении и стрессе (62%) и раздражительности (55%). При этом 47% опрошенных не хотят идти утром на работу, а 43% утратили инициативу и энтузиазм.





«При этом выгорание всё чаще влияет не только на настроение, но и на карьерные решения: 41% задумываются о кардинальной смене сферы деятельности, а 40% фиксируют снижение работоспособности. Главным фактором эмоционального выгорания респонденты назвали плохую организацию рабочих процессов — на неё указали 66% опрошенных», — говорится в материале.

«Эмоциональный иммунитет — это не эгоизм, а инвестиция в собственную стабильность, умение ставить границы, защищать свое время и энергию, доверять себе и не пытаться контролировать всё вокруг. Это комплексная способность психики минимизировать разрушительное влияние негативных эмоций и выходить из испытаний сильнее», — отметила эксперт.