«Почему вы не спите ночью?»: Психолог назвала главные причины бессонницы

27 октября 2026, 13:12

Психолог Касимова: бессонница может быть из-за перегруза психики

Фото: iStock/Andrii Lysenko

Бессонница — это не просто невозможность уснуть. Это замкнутый круг, в котором тревога о завтрашнем дне мешает расслабиться сегодня. Сложность засыпания часто кроется в перевозбуждении нервной системы и неправильных ритуалах перед сном.





Психолог, телесно-ориентированный специалист София Касимова в беседе с «Радио 1» назвала, опираясь на наблюдения за своими клиентами, главные причины бессонницы.





Бессознательное бунтарство: это связано с ощущением контроля над собственной жизнью.

«Работать ночью и спать до обеда — бессознательно создает ощущение "я хозяин своей жизни, могу делать, что хочу". Получается, бунтарство против режима. Ночная активность здесь выступает не физиологической потребностью, а способом вернуть себе субъектность — пусть и в ущерб сну», — дополнила она.

Перегруз психики: более тревожная причина, связанная в том числе с "залипанием в телефон".

«Мозг ищет, куда бы сбежать от стресса, мыслей и обстоятельств, поэтому не спит. Телефон в этом случае — не причина бессонницы, а симптом: мозг ищет escape-канал от того, с чем не справляется. Я уже не говорю о том, что беспокойный ум, мешающий спать — следствие тревоги, страхов и гиперконтроля.То есть за невозможностью заснуть часто стоит не режим, а нерешённые эмоциональные состояния», — объяснила психолог.

Что с этим делать:

«Сон восстанавливает тело и является точкой сборки. Если причина в голове, а не в биохимии/хронотипе — её можно быстро решить вместе со специалистом. Также можно честно пройти тесты MEQ и MCTQ. Эти опросники помогают отделить биологически поздний хронотип от сбитого режима — разница принципиальная, и от неё зависит стратегия. Для тревожных и беспокойных за час-два до предполагаемого сна можно пить магний или глицинат — самая доступная форма», — посоветовала Касимова.