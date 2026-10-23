Сомнолог объяснила, почему лунатизм может быть признаком серьёзных нарушений
Сомнолог Царёва: лунатизм может быть признаком эпилепсии
Лунатизм нередко выступает симптомом различных заболеваний — в частности, он может наблюдаться при эпилепсии. Такое заявление в беседе с RT сделала сомнолог Елена Царёва.
По словам специалиста, лунатизм относят к парасомниям — особым состояниям, связанным со сном. Они не считаются нормой, но при этом не выделяются как самостоятельное заболевание.
«Это своего рода пограничное состояние: его не лечат изолированно, однако у взрослых мы всегда стараемся выявить первопричины», — отметила Царёва.Среди возможных причин проявления лунатизма врач назвала не только эпилепсию, но и нарушения дыхания либо движений во время сна. Вместе с тем предвестником отклонения зачастую выступает деменция и другие деменцирующие заболевания.