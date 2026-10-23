Сомнолог объяснила, почему лунатизм может быть признаком серьёзных нарушений

23 октября 2026, 02:13

Сомнолог Царёва: лунатизм может быть признаком эпилепсии

Фото: iStock/eugenekeebler

Лунатизм нередко выступает симптомом различных заболеваний — в частности, он может наблюдаться при эпилепсии. Такое заявление в беседе с RT сделала сомнолог Елена Царёва.





По словам специалиста, лунатизм относят к парасомниям — особым состояниям, связанным со сном. Они не считаются нормой, но при этом не выделяются как самостоятельное заболевание.



«Это своего рода пограничное состояние: его не лечат изолированно, однако у взрослых мы всегда стараемся выявить первопричины», — отметила Царёва.