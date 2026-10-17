Невролог назвал два провоцирующих бессонницу напитка

17 октября 2026, 18:06

Врач Ильин: Употребление кофе и алкоголя вечером провоцирует проблемы со сном

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Невролог, сомнолог «Европейского медицинского центра» Николай Ильин рассказал, употребление каких напитков вечером вызывает проблемы со сном. Об этом сообщает «Лента.ру».