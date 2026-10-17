Невролог назвал два провоцирующих бессонницу напитка
Невролог, сомнолог «Европейского медицинского центра» Николай Ильин рассказал, употребление каких напитков вечером вызывает проблемы со сном. Об этом сообщает «Лента.ру».
Специалист рекомендовал исключить употребление алкоголя вечером. Хотя спиртное может способствовать быстрому засыпанию, оно нарушает структуру сна. По мере уменьшения концентрации алкоголя в крови этот процесс становится прерывистым, а фаза быстрого сна подавляется, что ведет к частым пробуждениям и плохому самочувствию утром. Кроме того, алкоголь способен усугублять симптомы ночного апноэ, отметил Ильин.
Невролог предупредил, что употребление кофе и других кофеинсодержащих напитков после обеда может вызвать проблемы со сном. Кофеин блокирует аденозин, который естественным образом вызывает сонливость. Период полувыведения вещества составляет около пяти часов, а у некоторых людей он длится еще дольше. Поэтому чашка кофе или крепкого чая после обеда способна негативно сказаться на качестве ночного сна.
Ильин также указал, что жирная пища может стать причиной бессонницы. Такая еда замедляет процесс пищеварения и увеличивает риск кислотного рефлюкса, что мешает заснуть и ухудшает качество сна, заключил он.
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