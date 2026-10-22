Сомнолог Бузунов объяснил, когда долгий сон может быть опасен

22 октября 2026, 17:19

Усталость после пробуждения может указывать на апноэ сна и другие нарушения

Фото: istockphoto / AntonioGuillem

Продолжительный сон не всегда приносит ощущение бодрости. После десяти-двенадцати часов отдыха человек иногда просыпается с головной болью, усталостью и неприятными ощущениями в теле. Врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук и заслуженный врач РФ Роман Бузунов в беседе с Общественной Службой Новостей объяснил, почему так происходит и в каких случаях стоит обратиться к специалисту.





По словам эксперта, большинству людей для полноценного восстановления требуется от семи до девяти часов сна. Однако индивидуальная потребность может варьироваться от четырех до двенадцати часов. Поэтому продолжительный сон сам по себе не свидетельствует о проблемах со здоровьем.



Если человеку достаточно семи-восьми часов отдыха, но он регулярно спит по двенадцать часов, после пробуждения у него могут возникать неприятные ощущения. При этом дело не обязательно в избытке сна.

«От долгого лежания у нас банально могут возникать мышечно-тонические синдромы, особенно если не очень удобная кровать или подушка. Также, когда мы в горизонтальном положении, у нас ухудшается венозный отток из головного мозга, поэтому может болеть голова», — объяснил Бузунов.