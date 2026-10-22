Сомнолог Бузунов объяснил, когда долгий сон может быть опасен
Продолжительный сон не всегда приносит ощущение бодрости. После десяти-двенадцати часов отдыха человек иногда просыпается с головной болью, усталостью и неприятными ощущениями в теле. Врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук и заслуженный врач РФ Роман Бузунов в беседе с Общественной Службой Новостей объяснил, почему так происходит и в каких случаях стоит обратиться к специалисту.
По словам эксперта, большинству людей для полноценного восстановления требуется от семи до девяти часов сна. Однако индивидуальная потребность может варьироваться от четырех до двенадцати часов. Поэтому продолжительный сон сам по себе не свидетельствует о проблемах со здоровьем.
Если человеку достаточно семи-восьми часов отдыха, но он регулярно спит по двенадцать часов, после пробуждения у него могут возникать неприятные ощущения. При этом дело не обязательно в избытке сна.
«От долгого лежания у нас банально могут возникать мышечно-тонические синдромы, особенно если не очень удобная кровать или подушка. Также, когда мы в горизонтальном положении, у нас ухудшается венозный отток из головного мозга, поэтому может болеть голова», — объяснил Бузунов.Еще одной причиной плохого самочувствия врач назвал нарушение привычного режима. Например, если человек обычно встает в одно и то же время, но в выходной решает поспать еще два-три часа, он может сбить внутренние биологические часы.
Кроме того, будильник или другие внешние раздражители могут разбудить его во время глубокой стадии сна. В результате человеку трудно проснуться, он чувствует спутанность сознания и испытывает перепады настроения.
По словам сомнолога, такие неприятные ощущения обычно не представляют серьезной угрозы. Снять мышечное напряжение помогут зарядка и растяжка, а для восстановления режима потребуется около двух недель регулярных пробуждений в одно и то же время.
Однако если продолжительный сон не приносит отдыха, причиной могут быть нарушения сна, в том числе храп и обструктивное апноэ. При этом состоянии у человека во время сна периодически останавливается дыхание.
Бузунов рассказал, что исследования связывали продолжительность сна менее шести часов с повышением смертности на 12%, а более десяти часов — на 20%. Однако, по его словам, эти данные не означают, что сам по себе долгий сон опасен. Важнее понять, почему человеку внезапно стало требоваться больше времени для восстановления.
Если раньше человеку хватало семи часов сна, а затем он перестал высыпаться даже за девять-десять часов, стал чаще просыпаться ночью и испытывать сонливость днем, это может указывать на проблемы со здоровьем. Одной из возможных причин врач назвал апноэ сна, которым, по его оценке, страдают около 15% населения.
Это нарушение опасно возможными осложнениями, включая гипертонию, нарушения сердечного ритма и повышение риска внезапной смерти.
Эксперт подчеркнул, что при стойкой усталости после продолжительного сна и выраженной дневной сонливости необходимо обратиться к специалисту. Врач может назначить полисомнографию — исследование, которое помогает выявить нарушения сна и определить дальнейшую тактику лечения.