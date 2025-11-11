Стало известно, как россияне справляются с осенней хандрой

11 ноября 2025, 18:16

Lеvel Group: Треть россиян прибегают к уборке дома для борьбы с апатией

Фото: iStock/Valeriy_G

При осенней хандре каждый третий россиянин (34%) начинает заниматься уборкой, чтобы вернуть чувство контроля. Еще 29% успокаиваются во время готовки, а 37% — отвлекаются от дурных мыслей с помощью просмотра видео, фильмов и сериалов. Такие данные приводит «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования Lеvel Group.





Отмечается, что дом является местом для восстановления и психологического комфорта, особенно если пространство обустроено исходя из потребностей всех членов семьи.



По словам медицинского психолога Европейского медицинского центра Марии Миняйчевой, уборка, готовка, мелкие привычные дела помогают снизить тревожность с помощью чувства удовлетворения.





«Прогулки и дневной свет также способствуют выработке серотонина и улучшению циркадных ритмов, что положительно влияет на настроение. Осенью действительно отмечается рост обращений с жалобами на усталость и апатию, примерно на 20–30%, что связано с сезонными колебаниями выработки серотонина», — отметила Миняйчева.

«Это прерогатива невротиков. Идёт это всё однозначно и без всяких нюансов из детства — от тех воспитательных моментов, которые к ребёнку применялись. Что такое трудоголизм? Это в том числе ещё и комплекс отличника», — пояснила специалист.