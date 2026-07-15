«Свои хитрости»: Диетолог назвала пошаговую технику заморозки ягод на зиму

15 июля 2026, 11:04

Диетолог Дианова: замораживать ягоды на зиму нужно порциями

Фото: istockphoto/brozova

Казалось бы, лето, и нет необходимости переживать о наступлении морозов. Однако специалисты по питанию рекомендуют уже сейчас задуматься о запасах ягод и фруктов, которые в зимний период будут намного дороже.





Врач-диетолог Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» заявила, что заморозка ягод на зиму тоже требует профессиональных хитростей.





«В идеале нужна морозилка с режимом шоковой заморозки. Если у вас обычная камера, техника меняется. Ягоды нужно обязательно вымыть, высушить на бумажных полотенцах и разложить тонким слоем в вакуумных пакетах, выкачав воздух. Не кладите килограмм в пакет, если вы живете один. Замораживайте порциями по 150–200 граммов», — посоветовала она.

«Когда вы выкладываете в один слой, каждая ягода замораживается отдельно. А размораживать нужно правильно: переложить с вечера из морозилки в холодильник (дефрастация). Тогда кристаллы льда не разорвут клеточную оболочку. На утро у вас готовая порция», — объяснила собеседница.

«В пасте сохраняются антиоксиданты даже после обработки, это не просто калорийный продукт», — резюмировала Дианова, призвав заботиться о своем зимнем рационе уже сегодня.