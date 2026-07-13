Диетолог назвала желающим похудеть людям идеальный вариант завтрака
Диетолог Али Макгоуэн предупредила, что пропуск завтрака не помогает похудеть и зачастую дает обратный эффект. Об этом сообщает издание Health.
Эксперт отметила, что утренний голод может привести к тому, что в течение дня человек будет съедать значительно больше или переедать перед сном. По её мнению, плотный завтрак является более эффективным способом для похудения. В остальное время суток рекомендуется придерживаться сбалансированного рациона, включающего белки, жиры, углеводы и контроль калорийности.
Макгоуэн утверждает, что идеальный завтрак должен содержать белок, который обеспечивает длительное чувство сытости, полезные жиры для поддержания метаболизма и сложные углеводы. Эти компоненты замедляют процесс пищеварения и улучшают работу кишечника.
Диетолог подчеркнула, что множество блюд соответствуют этим критериям: каша или греческий йогурт с семенами чиа, орехами и ягодами, вегетарианская яичница с овощами и тофу, тост с авокадо и яйцом, а также омлет с овощами и нутом. Она добавила, что для снижения веса важно избегать злоупотребления сладкими хлопьями, выпечкой, фруктовыми соками, колбасами, блинами и вафлями.
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