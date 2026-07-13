Диетолог назвала желающим похудеть людям идеальный вариант завтрака

13 июля 2026, 10:02

Диетолог Макгоуэн: Плотный сбалансированный завтрак поможет похудеть

Фото: iStock/Sabina Galja

Диетолог Али Макгоуэн предупредила, что пропуск завтрака не помогает похудеть и зачастую дает обратный эффект. Об этом сообщает издание Health.