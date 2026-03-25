«Не ждите пенсии»: Эксперт рассказала, как жителям Подмосковья получить накопления

25 марта 2026, 18:18

Замглавы СФР по Москве и МО Переведенцева назвала условия досрочных выплат

С начала 2026 года отделение Социального фонда России по Москве и Московской области назначило выплаты из средств пенсионных накоплений уже почти 10 тысячам жителей столичного региона. Речь идёт о деньгах, которые формировались на лицевых счетах граждан в период с 2002 по 2014 год за счет страховых взносов работодателей. А вы проверяли, есть ли у вас такие накопления, или до сих пор не знали об их существовании?







Как отмечают специалисты, многие до сих пор либо не знают о наличии таких накоплений, либо путаются в условиях их получения. О том, кто имеет право на эти выплаты, в каком виде их можно забрать и нужно ли ждать пенсионного возраста, в беседе с «Радио 1» рассказала заместитель начальника управления организации и мониторинга пенсионного процесса отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по городу Москве и Московской области Олеся Переведенцева.



По словам эксперта, пенсионные накопления — это средства, которые работодатели направляли на накопительную часть будущей пенсии сотрудников до 2014 года, а сегодня их формирование возможно только за счет добровольных взносов или средств материнского капитала. При этом важно понимать, что право на получение этих средств возникает раньше общеустановленного возраста выхода на пенсию.





«Женщины могут воспользоваться правом на получение выплат за счет средств пенсионных накоплений в 55 лет, а мужчины в 60. Получить пенсионные накопления раньше 55 и 60 лет могут граждане, которые претендуют на досрочное назначение пенсии. Но только при условии, что у них уже имеется необходимый стаж и величина индивидуальных пенсионных коэффициентов», — пояснила Олеся Переведенцева.

«Если расчётный размер накопительной пенсии будет равен или составлять менее 10% прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации, средства выплачиваются единовременно. На 2026 год прожиточный минимум пенсионера установлен в размере 16 288 рублей», — отметила Олеся Переведенцева.

«Если средства пенсионных накоплений формируются в социальном фонде Российской Федерации, то необходимо подать заявление в региональное отделение социального фонда. Заявление, как правило, рассматривается в течение 10 рабочих дней. Если же пенсионные накопления формируются в негосударственном пенсионном фонде, то, соответственно, гражданину необходимо подавать заявление в этот негосударственный пенсионный фонд», — резюмировала Олеся Переведенцева.