В Кемерове открылся завод по производству биопротезов клапанов сердца
В Кемерове открыли новый завод, где будут производить биопротезы клапанов сердца, которые помогают взрослым и самым маленьким пациентам с пороком сердца. Об этом сообщил глава Кузбасса Илья Середюк.
По его словам, спрос на разработки кузбасских ученых сильно превышал их возможности. В этой связи им выделили поддержку регионального и федерального Фондов развития промышленности.
«На полученные средства компания «НеоКор» из маленького арендованного помещения переехала в просторный производственный комплекс и закупила дополнительное оборудование», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.
Ожидается, что это позволит вдвое увеличить объемы производства. Ранее ежегодно выпускалось около двух тысяч биопротезов клапанов сердца, теперь эта цифра достигнет 4,5 тысяч изделий. При этом часть биопротезов планируют направлять на экспорт.