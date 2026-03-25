В Кемерове открылся завод по производству биопротезов клапанов сердца

25 марта 2026, 11:50

Фото: iStock/gorodenkoff

В Кемерове открыли новый завод, где будут производить биопротезы клапанов сердца, которые помогают взрослым и самым маленьким пациентам с пороком сердца. Об этом сообщил глава Кузбасса Илья Середюк.





По его словам, спрос на разработки кузбасских ученых сильно превышал их возможности. В этой связи им выделили поддержку регионального и федерального Фондов развития промышленности.





«На полученные средства компания «НеоКор» из маленького арендованного помещения переехала в просторный производственный комплекс и закупила дополнительное оборудование», — приводит «Сiбдепо» слова Середюка.