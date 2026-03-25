За рекламу в Telegram не будут штрафовать до конца года
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России до конца 2026 года не будет привлекать компании к ответственности за размещение рекламы в Telegram и YouTube, доступ к которым ограничивается Роскомнадзором по действующему законодательству.
Как пишет РИА Новости, в ведомстве пояснили, что бизнесу требуется время, чтобы перестроиться под новые требования и перенести рекламную активность на другие площадки. В связи с этим для рекламы в Telegram и YouTube решили установить переходный период, в течение которого санкции применяться не будут.
При этом ФАС продолжает анализировать каждый конкретный случай размещения рекламы на этих платформах. Ведомство учитывает содержание рекламных материалов, дату заключения договора, момент введения ограничений в отношении ресурса, дату публикации рекламы, а также правовые основания ее размещения, включая договоры и платежные документы.
Одновременно служба подчеркнула, что контроль за соблюдением рекламного законодательства в Instagram*, Facebook* и VPN-сервисах сохраняется в полном объеме. Размещение рекламы на этих ресурсах по-прежнему запрещается и за такие нарушения будут применяться меры ответственности.
С 1 сентября 2025 года вступает в силу норма закона «О рекламе», запрещающая распространять рекламу на информационных ресурсах, доступ к которым ограничили в соответствии с российским законодательством. За нарушение предусматриваются штрафы — для физических лиц — от 20 тыс. до 80 тыс. рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 80 тыс. до 300 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. до 3 млн рублей.
Кроме того, с той же даты реклама VPN и иных средств обхода блокировок будет считаться административным правонарушением. В этом случае штрафы для граждан составят от 50 тыс. до 80 тыс. рублей, для должностных лиц — от 80 тыс. до 150 тыс. рублей, для компаний — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. За повторное нарушение для юридических лиц штраф может вырасти до 1 млн рублей.
*Запрещены в РФ