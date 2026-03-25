За рекламу в Telegram не будут штрафовать до конца года

25 марта 2026, 11:41

ФАС не будет штрафовать за рекламу в Telegram до конца 2026 года

Фото: istockphoto/hapabapa

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России до конца 2026 года не будет привлекать компании к ответственности за размещение рекламы в Telegram и YouTube, доступ к которым ограничивается Роскомнадзором по действующему законодательству.