03 декабря 2025, 13:13

Фото: iStock/Viorel Kurnosov

Новый год — праздник, наполненный ожиданием чуда и радости. Особенно трепетно воспринимают этот период наши любимые мамы. Они вкладывают душу в подготовку торжественного стола, украшение дома и создание атмосферы волшебства. «Радио 1» подскажет идеи подарков, которые смогут порадовать её в новогоднюю ночь.





Содержание Необычные идеи Как выбрать тот самый подарок?

Необычные идеи

1. Деревянный семейный альбом

2. Персонализированная книга рецептов

3. Семейное дерево

Фото: iStock/SeventyFour



4. Подарочный сертификат на совместное времяпрепровождение

5. Набор для творчества

6. Ароматическая свеча с персональным дизайном

7. Книга с личными посланиями

8. Фотосессия для всей семьи

9. Персонализированная звезда

Фото: iStock/Pressmaster

Как выбрать тот самый подарок?