Первый снег выпал в Петербурге
В Санкт‑Петербурге прошел первый снег. Падающие с неба снежные хлопья запечатлел житель западной части города.
Кадры погодных изменений опубликовал Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ». На видео едва просматривается верхушка «Лахта‑Центра», что придаёт съёмке особое очарование и настроение наступающей зимы.
В издании подчеркнули, что синоптик Алексей Колесов предсказывал первый снег в Северной столице именно в этот день.
По данным Гидрометцентра, 14 ноября в городе на Неве ожидается пасмурная погода. Столбики термометров покажут от +0 до +3 градусов. Высока вероятность осадков в виде дождя с мокрым снегом. Ночью возможны заморозки.
