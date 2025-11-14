Стало известно, можно ли мыть сырую курицу
Мыть сырую курицу можно, это не приведет к распространению бактерий и не увеличит риск возникновения заболеваний пищевого происхождения. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Австралийские эксперты по пищевой безопасности ранее заявили, что мытье сырого мяса неэффективно для удаления бактерий. По мнению специалистов, они распространяются по кухонной поверхности, и единственный способ уничтожить микробы — это прожарить мясо до 75 градусов.
Онищенко подчеркнул, что современные методы приготовления курицы и белого мяса обеспечивают безопасность пищи. Однако при нарушении термической обработки даже употребление немытой курицы может привести к пищевому отравлению, добавил он.
