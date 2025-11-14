Стало известно, можно ли мыть сырую курицу

14 ноября 2025, 08:48

Онищенко: мыть сырую курицу можно, это не приведет к распространению бактерий

Фото: iStock/fotek

Мыть сырую курицу можно, это не приведет к распространению бактерий и не увеличит риск возникновения заболеваний пищевого происхождения. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.