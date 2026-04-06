«Показывать себя»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 6 по 12 апреля
В деловой сфере надо показывать себя с лучшей стороны и производить положительное впечатление. В любви важно беречь чувства друг друга и сохранять покой во взаимоотношениях. В сфере здоровья необходимо поддерживать внутреннюю гармонию, слушать приятную музыку, звуки природы.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овну надо добровольно поучаствовать в помощи близким. Ему следует проявить отзывчивость.
Телец получит удовольствие от жизни. Много радостных моментов и счастливых поводов будет на протяжении недели.
Близнецы могут рассчитывать на карьерный рост и повышение в должности. Их заслуги признают.
У Рака будет много общения. Количество контактов увеличится, а коллективная деятельность пойдёт на пользу.
Лев успешно реализует дела. Для него откроется замечательная возможность для проявления своей творческой натуры.
Деве полезно читать. Увлекательные книги удовлетворят любознательность. Ей надо быть красноречивой и общаться только с приятными людьми.
Весам надо обдуманно отнестись ко всей поступающей информации и сообщениям. Им нужно быть открытыми к новым знакомствам.
Скорпиону важно разобраться в своих чувствах. Для того, чтобы не возникало дисгармонии, ему лучше акцентировать своё внимание на красоте и вечных ценностях.
Стрельцу подъём сил и прилив жизненной энергии надо потратить на реализацию всех ранее отложенных планов. Наступает хорошее время для воплощения задуманного.
Козерог станет привлекательнее и веселее. Его добродушное настроение повлияет на самооценку и притянет к нему интересных собеседников.
Водолей будет нуждаться в позитивных впечатлениях. Ему благоприятно активно отдыхать и посвятить время развлечениям.
Рыбы проявят интерес к философии. Духовные потребности станут важны. Им нужно расширять своё мировоззрение.
