«Поддерживают иммунный статус»: Диетолог назвала три главных блюда осени для тепла и сытости

25 августа 2026, 11:47

Диетолог Королева: супы, каши и картофель помогут осенью не заболеть

Фото: istockphoto/jenifoto

С наступлением холодов наше тело тратит больше энергии на обогрев. Восполнить её помогают горячие супы, сытные каши и... нет, не жирное мясо, а молодой картофель и цельнозерновые крупы.





Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» отметила, что ветер и холод на улице заставляют тянуться к чему-то более горячему и наваристому, что правильно и необходимо.





«Полезны будут первые блюда — горячие супы. В меню можно включать щи, борщи, наваристые супы, немножко добавлять специй и соли для того, чтобы согревать организм и при этом получать все необходимые полезные компоненты», — сказала она.

«Отличный продукт осени — молодой картофель, который содержит большое количество витамина C, фосфора и калия. Этот овощ вовсе не опасен для фигуры, когда мы используем его в рационе в достаточных количествах, допустим, два-три раза в неделю с добавлением овощей и зелени. В отварном или запечённом виде он вполне будет поддерживать иммунный статус», — пояснила Королева.

«Они являются ценным источником клетчатки, прекрасно питают организм полезными веществами и надолго сохраняют чувство сытости. Клетчатка эффективно очищает организм от шлаков и токсинов. Особенно актуальны в этот сезон гречка и овсянка», — говорит эксперт.