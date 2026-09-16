«Подъем заболеваемости»: Инфекционист рассказал, как в России сдерживают лихорадку Эбола

16 сентября 2026, 12:33

Инфекционист Рябов: в России сдерживают лихорадку Эбола прямо в аэропорту

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На российских границах усилили санитарный контроль из-за рисков Эболы. По словам специалистов, если у пассажиров, прибывающих из эпидемиологически неблагополучных стран, фиксируют повышенную температуру и другие признаки ухудшения состояния здоровья, то их госпитализируют.





Врач-инфекционист Сергей Рябов в беседе с «Радио 1» заявил, что специфического лечения от лихорадки Эбола не существует — медицина может лишь поддерживать организм, пока иммунная система сама борется с вирусом. Зато в России есть вакцина, созданная в Институте Гамалеи, и отлаженные меры контроля в аэропортах.





«Нет таких противовирусных препаратов, которые убивают вирус, поэтому нужно просто помогать справляться с этой инфекционной интоксикацией и ждать, пока ответит адекватная иммунная система. Сейчас идёт подъём заболеваемости в Уганде и на Западе Африки, то есть большее количество случаев. Может быть, это такой сезонный момент. Поэтому, естественно, наш Роспотребнадзор внимательно смотрит за ситуацией, насторожился и принял превентивные меры», — рассказал он.

«Прибывающих из этих стран людей проверяют: проводятся термометрия, осмотр. И если признаки болезни есть, то, естественно, их дальше их направляют на обследование. У нас есть очень хорошая диагностика, которая позволяет определить по полимеразной реакции возбудителя. Второй момент заключается в том, что можно определить это заболевание и изолировать при необходимости пациента. Вакцинация — главный инструмент защиты для тех, кто всё же отправляется в неблагополучные регионы», — объяснил Рябов.