Инфекционист Минакова назвала симптомы лихорадки Эбола

Инфекционист Минакова: симптомы лихорадки Эбола схожи с гриппом
Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Врач‑инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова объяснила, как проявляется лихорадка Эбола и каким образом передается возбудитель заболевания. Ее слова цитирует РИА Новости.



По словам специалиста, на первых этапах болезнь легко спутать с гриппом. Высока вероятность возникновения лихорадки, после чего начинается геморрагический синдром.

«Изначально это какие‑то подкожные кровоизлияния, а затем уже внутренние кровотечения — кишечные, маточные кровотечения с развитием ДВС‑синдрома», — уточнила Минакова.

Она подчеркнула, что Эбола как правило протекает в тяжелой форме и часто приводит к летальному исходу. Передача вируса происходит при контакте с биологическими жидкостями зараженного человека.

24 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку лихорадки Эбола штамма Bundibugyo в Демократической Республике Конго и Уганде. Специалисты охарактеризовали обстановку как чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения международного значения.
Александр Огарёв

