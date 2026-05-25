Инфекционист Минакова назвала симптомы лихорадки Эбола

25 мая 2026, 04:43

Инфекционист Минакова: симптомы лихорадки Эбола схожи с гриппом

Врач‑инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова объяснила, как проявляется лихорадка Эбола и каким образом передается возбудитель заболевания. Ее слова цитирует РИА Новости.





По словам специалиста, на первых этапах болезнь легко спутать с гриппом. Высока вероятность возникновения лихорадки, после чего начинается геморрагический синдром.



«Изначально это какие‑то подкожные кровоизлияния, а затем уже внутренние кровотечения — кишечные, маточные кровотечения с развитием ДВС‑синдрома», — уточнила Минакова.