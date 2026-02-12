«Подходит ли вам»: Психолог перечислила вопросы, которые стоит задать партнеру на первых свиданиях

12 февраля 2026, 18:05

Психолог Кардиакос: с помощью конкретных вопросов можно узнать о партнере

Фото: Istock/LuckyBusiness

Хороший разговор на первом свидании иногда сложно завести. Во многих случаях вы разговариваете с совершенно незнакомым человеком, о котором практически ничего не знаете, но при этом хотите произвести впечатление и пытаетесь оценить совместимость.





Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что День Святого Валентина — это идеальный повод пригласить на свидание того, кто вам симпатичен.





«Первые свидания — это встреча двух миров, поэтому можно задавать вопросы, чтобы узнать, насколько партнер вам подходит», — добавила она.





Вопросы, которые стоит задать партнеру на первых свиданиях:

Какими ты видишь для себя идеальные отношения?

Что для тебя значит «быть в паре»?

Какие три качества партнера дополняют тебя?

Есть ли для тебя что‑то недопустимое в отношениях? (измена, скрытность, контроль и т.п.)

О чём ты больше всего переживаешь, когда думаешь о будущем?

Как любишь отмечать праздники?

Как выглядит твоя типичная неделя? Чем ты живёшь вне работы/учёбы?

Что для тебя идеальные выходные?

Куда больше всего хотелось бы съездить?

На что бы ты потратил выигранный миллион?

Часто ли ты видишься с родителями?

Были ли серьезные отношения? Где и как вы жили?

не делайте из вопросов чек-лист или интервью, а интегрируйте в диалог;

не рассказывайте о себе до его ответа — дайте партнеру раскрыться без рамок или желания угодить;

обращайте внимание не только на слова, но и на отношение: шутки, обесценивание, избегание темы, агрессия, способность признать ошибки.

«Можно, например, по отношениям с родителями о партнере многое узнать, потому что роли зачастую перекладываются», — дополнила собеседница.