«Подходит ли вам»: Психолог перечислила вопросы, которые стоит задать партнеру на первых свиданиях

Психолог Кардиакос: с помощью конкретных вопросов можно узнать о партнере
Фото: Istock/LuckyBusiness

Хороший разговор на первом свидании иногда сложно завести. Во многих случаях вы разговариваете с совершенно незнакомым человеком, о котором практически ничего не знаете, но при этом хотите произвести впечатление и пытаетесь оценить совместимость.



Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что День Святого Валентина — это идеальный повод пригласить на свидание того, кто вам симпатичен.

«Первые свидания — это встреча двух миров, поэтому можно задавать вопросы, чтобы узнать, насколько партнер вам подходит», добавила она.


Вопросы, которые стоит задать партнеру на первых свиданиях:

  • Какими ты видишь для себя идеальные отношения?
  • Что для тебя значит «быть в паре»?
  • Какие три качества партнера дополняют тебя?
  • Есть ли для тебя что‑то недопустимое в отношениях? (измена, скрытность, контроль и т.п.)
  • О чём ты больше всего переживаешь, когда думаешь о будущем?
  • Как любишь отмечать праздники?
  • Как выглядит твоя типичная неделя? Чем ты живёшь вне работы/учёбы?
  • Что для тебя идеальные выходные?
  • Куда больше всего хотелось бы съездить?
  • На что бы ты потратил выигранный миллион?
  • Часто ли ты видишься с родителями?
  • Были ли серьезные отношения? Где и как вы жили?
Кардиакос отметила, что вопросы не стоит задавать один за другим, как на интервью. Это должно быть естественно встроено в диалог:

  • не делайте из вопросов чек-лист или интервью, а интегрируйте в диалог;
  • не рассказывайте о себе до его ответа — дайте партнеру раскрыться без рамок или желания угодить;
  • обращайте внимание не только на слова, но и на отношение: шутки, обесценивание, избегание темы, агрессия, способность признать ошибки.
«Можно, например, по отношениям с родителями о партнере многое узнать, потому что роли зачастую перекладываются», — дополнила собеседница.

Анастасия Панченко

