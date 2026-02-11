«Простые принципы»: Стало известно, какой спрос на российских учителей за рубежом

11 февраля 2026, 17:36

Эксперт Минпросвещения Пономарёва: спрос на учителей РФ за рубежом высок

Фото: Istock/alexeyrumyantsev

Центр международного сотрудничества Минпросвещения России объявил о старте нового набора участников гуманитарного проекта «Российский учитель за рубежом». В этом году программа не только расширяет географию и число педагогов-предметников, но и выходит на новый уровень: поддержка проекта продлена до 2030 года в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».





Руководитель Центра международного сотрудничества Минпросвещения России Ирина Пономарёва в беседе с «Радио 1» рассказала, что гуманитарному проекту «Российский учитель за рубежом» уже девять лет. За это время он прошёл путь от точечных инициатив до масштабной системы, охватывающей десятки стран. Сегодня в проекте участвуют 33 государства, а ежедневно на уроках российских педагогов присутствуют порядка 67 тысяч школьников.





«Проект серьёзно трансформировался. Сейчас это целая линейка общеобразовательных предметов: от естественных наук до русского как иностранного. Но главная цель остаётся неизменной — распространение и поддержка русского языка, русской культуры, российской науки и лучших образовательных практик. Всё это ради повышения качества образования», — сказала она.

«Этот проект — гуманитарный. Для нас самое главное — ребёнок. Общечеловеческие ценности, которые соединяют народы, дают возможность живого, профессионального общения. Здесь не надо говорить о чём-то специфическом. Главные критерии отбора учителей — не только квалификация, но и внутренняя мотивация», — отметила эксперт.

«Сейчас в подпроекты входит работа с психологами, специалистами коррекционного образования, дефектологами. Мы открываем инженерные классы, предуниверсарии, гуманитарные школы. Проект — это целый калейдоскоп. Один из ключевых трендов последнего времени — рост интереса к преподаванию предметов на русском языке. В этом году более 50 % заявок пришлось на учителей-предметников, особенно естественно-научного профиля и начальной школы», — поделилась Пономарёва.